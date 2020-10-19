Минздрав купил за миллионы признанное бесполезным "лекарство" от коронавируса

Первая партия из 14 тысяч ампул препарата должна поступить в Украину уже в ближайшие дни.
Украинский Минздрав потратил более 19 млн гривен на закупку для лечения пациентов с Covid-19 препарата Ремдесивир (который Всемирная организация здравоохранения признала бесполезным).
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий сотрудников дочернего предприятия ‒ компании Медицинские закупки Украины.
Первая партия из 14 тысяч ампул препарата должна поступить в страну уже в ближайшие дни – сразу после того, как Минздрав выдаст специальное разрешение (на данный момент Ремдесивир в Украине не зарегистрирован).
Кроме того, в компании сообщают, что изначальная цена препарата была около 2,7 тысячи гривен за дозу, но цену удалось сбить на 687 гривен за флакон. Именно поэтому было принято решение увеличить объемы закупки с изначальных 18 тысяч до 28,2 тысяч флаконов (а также закупить остальные лекарства).
Кроме того, в МЗУ признали ‒ ВОЗ провела исследование, в ходе которого оказалось, что Ремдесивир не влияет ни на смертность пациентов с Covid-19, ни на их потребность в вентиляции легких аппаратами. Однако в госпредприятии отмечают, что результаты исследования ВОЗ на данный момент еще не рецензировались учеными и не публиковались в профильных журналах.
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Коронавирус лечение - что было ранее:
- Руководитель Минздрава Максим Степанов заявил - правительство выделило средства для закупки лекарственного препарата Ремдесивир в Украине (предназначенного именно для лечения коронавируса)
- Ранее этот препарат использовали во время лечения вируса Эбола, однако, по данным медиков, лекарство не было крайне эффективным.
- В апреле 2020 было Ремдесивир не прошел клинические испытания в качестве средства для лечения пациентов с положительным результатом на COVID-19.