Минздрав купил за миллионы признанное бесполезным "лекарство" от коронавируса / УНИАН

Украинский Минздрав потратил более 19 млн гривен на закупку для лечения пациентов с Covid-19 препарата Ремдесивир (который Всемирная организация здравоохранения признала бесполезным).

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий сотрудников дочернего предприятия ‒ компании Медицинские закупки Украины.

Первая партия из 14 тысяч ампул препарата должна поступить в страну уже в ближайшие дни – сразу после того, как Минздрав выдаст специальное разрешение (на данный момент Ремдесивир в Украине не зарегистрирован).

Кроме того, в компании сообщают, что изначальная цена препарата была около 2,7 тысячи гривен за дозу, но цену удалось сбить на 687 гривен за флакон. Именно поэтому было принято решение увеличить объемы закупки с изначальных 18 тысяч до 28,2 тысяч флаконов (а также закупить остальные лекарства).

Кроме того, в МЗУ признали ‒ ВОЗ провела исследование, в ходе которого оказалось, что Ремдесивир не влияет ни на смертность пациентов с Covid-19, ни на их потребность в вентиляции легких аппаратами. Однако в госпредприятии отмечают, что результаты исследования ВОЗ на данный момент еще не рецензировались учеными и не публиковались в профильных журналах.

Читайте такжеПротивовирусный препарат оказался эффективным в борьбе с Covid-19

Коронавирус лечение - что было ранее: