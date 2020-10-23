Минздрав назвал четыре уровня развития эпидемии COVID-19

Степанов рассказал, о четырех уровнях развития эпидемии COVID-19​ / УНИАН

Эпидемия коронавируса в Украине все больше набирает обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, что ждет страну при росте количества больных коронавирусом. По словам министра Максима Степанова, если количество инфицированных достигнет 15 тысяч в день, то в стране развернут работу мобильных госпиталей и проведут полную мобилизацию медиков.

"Когда мы говорим о реагировании системы здравоохранения, мы четко понимаем, какое количество коек мы можем отвести для лечения больных на "ковид". Это количество мест ограничено 52 тысячами – это максимальное количество, которое мы можем выделить для лечения больных COVID-19", – сказал на брифинге Степанов.​

Он также озвучил четыре уровня развития эпидемии:

Первый уровень – на нем Украина находится сейчас, до 8 тысяч больных в сутки. Продолжается увеличение количество больничных мест, увеличивается количество тестирований.

– на нем Украина находится сейчас, до 8 тысяч больных в сутки. Продолжается увеличение количество больничных мест, увеличивается количество тестирований. Второй уровень – количество новых больных в сутки до 10 тысяч. Минздрав должен ввести в действие все 52 тысячи коек, в некоторых регионах могут разворачивать мобильные госпитали.

– количество новых больных в сутки до 10 тысяч. Минздрав должен ввести в действие все 52 тысячи коек, в некоторых регионах могут разворачивать мобильные госпитали. Третий уровень – до 15 тысяч больных в сутки. Будут введен весь перечень ограничений "красной" зоны по всей Украине. Полная мобилизация медиков (в том числе интернов), разворачивание мобильный госпиталей.

– до 15 тысяч больных в сутки. Будут введен весь перечень ограничений "красной" зоны по всей Украине. Полная мобилизация медиков (в том числе интернов), разворачивание мобильный госпиталей. Четвертый уровень – до 20 тысяч больны и заполненность коронавирусных больниц до 100%. Вводятся в действия т.н. протоколы "выбора", когда врачи будут решать, кого лечить в больницах, а кому отказывать.

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