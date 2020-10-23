Минздрав назвал четыре уровня развития эпидемии COVID-19

Локдаун могут ввести по всей стране уже на третьем этапе.
Эпидемия коронавируса в Украине все больше набирает обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, что ждет страну при росте количества больных коронавирусом. По словам министра Максима Степанова, если количество инфицированных достигнет 15 тысяч в день, то в стране развернут работу мобильных госпиталей и проведут полную мобилизацию медиков.
"Когда мы говорим о реагировании системы здравоохранения, мы четко понимаем, какое количество коек мы можем отвести для лечения больных на "ковид". Это количество мест ограничено 52 тысячами – это максимальное количество, которое мы можем выделить для лечения больных COVID-19", – сказал на брифинге Степанов.
Он также озвучил четыре уровня развития эпидемии:
- Первый уровень – на нем Украина находится сейчас, до 8 тысяч больных в сутки. Продолжается увеличение количество больничных мест, увеличивается количество тестирований.
- Второй уровень – количество новых больных в сутки до 10 тысяч. Минздрав должен ввести в действие все 52 тысячи коек, в некоторых регионах могут разворачивать мобильные госпитали.
- Третий уровень – до 15 тысяч больных в сутки. Будут введен весь перечень ограничений "красной" зоны по всей Украине. Полная мобилизация медиков (в том числе интернов), разворачивание мобильный госпиталей.
- Четвертый уровень – до 20 тысяч больны и заполненность коронавирусных больниц до 100%. Вводятся в действия т.н. протоколы "выбора", когда врачи будут решать, кого лечить в больницах, а кому отказывать.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще 7 517 человек, установив таким образом новый суточный антирекорд. По состоянию на пятницу, 23 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 330 396 человек.
- Covid-19 никуда не уйдет - он останется с нами навсегда, заявила заместитель министра здравоохранения Украины в 2014-2015 годах Наталья Лисневская.
- ПЦР-тесты на коронавирус не всегда дают правдивый результат. Причиной этому может стать неправильная подготовка или нарушения условий перевозки анализов, сказал доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии.
Автор: Мария Тупик