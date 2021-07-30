Минздрав назвал количество украинцев с антителами к коронавирусу

Почти у половины граждан страны есть антитела к COVID-19 / Reuters

Антитела к коронавирусу есть, как минимум, у 40% украинцев. Об этом в пятницу, 30 июля, со ссылкой на данные исследования сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"По состоянию на июнь-июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса SARS-CoV-2 (RBD-домена S1-протеина). По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%", - говорится в сообщении.

Однако, эксперты утверждают, что указанный показатель следует расценивать как минимальную долю украинцев, инфицированных SARS-CoV-2 с начала пандемии. И отмечают, что фактическое количество на самом деле больше.

На результаты исследования влияют такие факторы:

часть людей в определенные периоды после инфицирования не имеет антител к RBD-домена S1-протеина, но имеет антитела к другим белкам - это будет дополнительно оценено в рамках исследования;

из-за возможной непродолжительной циркуляции антител у части людей, перенесших COVID-19, они могли исчезнуть к моменту исследования;

уровни антител могли быть заниженными для выявления лабораторными методами или могут находиться на уровне ниже порога конкретной тест-системы.

При этом, полный отчет исследовательская команда планирует подготовить до начала осени.

Как собирали данные о наличии антител к COVID-19:

Сбор данных проводили 54 мобильные бригады с 7 июня по 9 июля 2021 года. Они осуществляли забор крови и опрашивали украинцев об их опыте заболевания коронавирусом, поведении во время пандемии, соблюдении карантинных норм, социально-демографических факторах, которые могут повлиять на инфицирование.

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Всего в исследовании приняли участие 154 интервьюера, 168 медработников, 87 работников и волонтеров Общества Красного Креста.

Также для анализа отобрали образцы крови у 6398 здоровых взрослых людей, треть из которых проживает в сельской местности, треть - в областных центрах, и еще треть - в других городах и поселках городского типа.

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