Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген

В МОЗ оценили погрешность COVID-тестов на антиген / УНИАН

Экспресс-тесты на антиген коронавируса показывают примерно такую же погрешность, как и ПЦР-тесты, - 20-30% тестов дают неправильный результат.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, факторы, которые могут повлиять на точность экспресс-теста, те же, что и при заборе материала для ПЦР-теста, пишет Lb.ua в пятницу, 15 января.

"Пока не встречал этой информации в научных публикациях, но предполагаю, что погрешность может быть такой же. Может так же быть ошибка во время забора, человеческий фактор. А вот специальную среду во время транспортировки уже не нужно, потому тест делается на месте", - отметил Ляшко.