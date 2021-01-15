Минздрав оценил погрешность COVID-тестов на антиген

Факторы, которые могут повлиять на точность экспресс-теста, те же, что и при заборе материала для ПЦР-теста.
Экспресс-тесты на антиген коронавируса показывают примерно такую же погрешность, как и ПЦР-тесты, - 20-30% тестов дают неправильный результат.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, факторы, которые могут повлиять на точность экспресс-теста, те же, что и при заборе материала для ПЦР-теста, пишет Lb.ua в пятницу, 15 января.
"Пока не встречал этой информации в научных публикациях, но предполагаю, что погрешность может быть такой же. Может так же быть ошибка во время забора, человеческий фактор. А вот специальную среду во время транспортировки уже не нужно, потому тест делается на месте", - отметил Ляшко.
- В связи со стартом вакцинации от коронавирусной инфекции и борьбой с распространением COVID-19 некоторые страны стали вводить так называемые "паспорта вакцинации" – сертификаты, подтверждающие, что человек сделал прививку от коронавируса. Такие паспорта уже внедряют в Израиле, на очереди – Венгрия и Россия.
- Как полагает врач-инфекционист Евгений Дубровский, более рациональным шагом в данной ситуации могла бы стать раздача иммунных паспортов людям, уже переболевшим COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что государство пока не будет вводить такие COVID-паспорта, однако вопрос находится на контроле у властей.
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что подобные документымогут появиться только после того, как пройдет массовая вакцинация от коронавируса в Украине.
Автор: Екатерина Трохимчук