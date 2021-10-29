Минздрав рекомендует: в Украине стартовала вакцинация детей против коронавируса

Детям рекомендуют привиться от коронавируса / УНИАН

В Украине стартовала антикоронавирусная вакцинация детей от 12 лет. Как известно, Минздрав принял это решение еще 13 октября и даже опубликовал соответствующий приказ под номером 2234. Однако известно об этом стало только несколько дней назад.

Теперь же в профильном министерстве выдвинули первые рекомендации касательно прививок детей.

В частности, Минздрав рекомендует прививать детей от 12 до 17 лет, которые не входят в группу риска тяжелого течения COVID-19. Но для того, чтобы получить прививку от коронавируса, у ребенка должны быть все "традиционные" прививки. То есть, карта вакцинации должна быть заполнена целиком и полностью в соответствии с Национальным календарем прививок по форме 063/о. Без этого вакцинация от коронавируса невозможна.

Детей от 12 лет рекомендовано вакцинировать препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, причем по той же схеме, что и взрослых – две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21-28 суток.

Читайте также"Вакцинацией мы это не одолеем": известный врач назвал сроки коллапса в УкраинеПри этом отмечается, что вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования, которые подтвердили ее эффективность и безопасность.

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В частности, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США по состоянию на середину октября, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Comirnaty также используют для вакцинации подростков США, Канады, Австралии, Японии и стран ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что противопоказаниями для вакцинации детей Comirnaty является аллергическая реакция на один из компонентов и детский мультисистемный воспалительный синдром. Вторая доза противопоказана, если после первой прививки подросток перенес миокардит или перикардит.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.