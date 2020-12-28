Минздрав утвердил главные требования к вакцине от коронавируса

У препарата обязательно должен быть сертификат на украинском и английском языках.
Минздрав утвердил важные медико-технические требования к вакцине от коронавируса.
Соответствующий приказ министерства опубликован на сайте ведомства в понедельник, 28 декабря.
Согласно требованиям, срок годности вакцины на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности.
Также вакцина должна быть на момент поставки зарегистрирована в Украине, иметь преквалификацию ВОЗ, и / или быть зарегистрирована в США, Великобритании, Швейцарской конфедерации, Японии, Австралии, Канаде и ряде других стран, или в централизованной процедуре компетентным органом ЕС.
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Кроме того, должен быть сертификат на украинском и английском языках, документ, подтверждающий возможность обеспечения холодовой цепи при транспортировках и хранении вакцины. Вакцины должны сопровождаться индикаторами замораживания и / или приборами контроля температуры.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- В Минздраве 11 декабря сделали заявление, согласно которому вакцинация от COVID-19 в Украине должна стартовать ориентировочно с марта 2021 года. Все зависит от того, когда конкретно государству удастся получить препарат.
- В свободной продаже вакцина против коронавирусной инфекции появится, скорее всего, не раньше осени следующего года.