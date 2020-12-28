Минздрав утвердил главные требования к вакцине от коронавируса

МОЗ утвердил требования к вакцине от коронавируса / Reuters

Минздрав утвердил важные медико-технические требования к вакцине от коронавируса.

Соответствующий приказ министерства опубликован на сайте ведомства в понедельник, 28 декабря.

Согласно требованиям, срок годности вакцины на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности.

Также вакцина должна быть на момент поставки зарегистрирована в Украине, иметь преквалификацию ВОЗ, и / или быть зарегистрирована в США, Великобритании, Швейцарской конфедерации, Японии, Австралии, Канаде и ряде других стран, или в централизованной процедуре компетентным органом ЕС.

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Кроме того, должен быть сертификат на украинском и английском языках, документ, подтверждающий возможность обеспечения холодовой цепи при транспортировках и хранении вакцины. Вакцины должны сопровождаться индикаторами замораживания и / или приборами контроля температуры.

Вакцинация от коронавируса в Украине