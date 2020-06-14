Минздрав восстановит санитарно-эпидемиологическую службу: известен план

В Украине восстановят санитарно-эпидемиологическую службу / МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в ведомстве уже готов к реализации план по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы, которая сейчас в стране фактически отсутствует.

"За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучиваем их", - сказал он во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

Читайте такжеСтепанов рассказал, кто в Украине может рожать бесплатноПо словам Степанова, в министерстве планируют не просто восстановить ведомство, которое целенаправленно разрушали последние пять лет. Он отметил, что новая структура будет отвечать всем необходимым мировым требования.

"Что же касается планов на будущее, мы четко знаем, и составили план восстановления санитарно-эпидемиологической службы. После этого она будет отвечать тем мировым вызовам, которые на сегодняшний день есть в мире. Планы предусматривают создание реальной эпидемиологической защиты", - рассказал он.

Ознакомиться с планом МОЗ по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы можно на видео с 12 минуты трансляции.

Как ранее сообщалось, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине сохраняется на высоком уровне, однако есть четыре области, в которых относительно безопасно можно провести летний отпуск.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине намерены принять новые меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.