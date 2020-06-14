УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Минздрав восстановит санитарно-эпидемиологическую службу: известен план

14 июня 2020, 02:40

За последние пять лет данная инстанция была практически полностью уничтожена.

минздрав
В Украине восстановят санитарно-эпидемиологическую службу / МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в ведомстве уже готов к реализации план по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы, которая сейчас в стране фактически отсутствует.

"За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучиваем их", - сказал он во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

Читайте такжеСтепанов рассказал, кто в Украине может рожать бесплатноПо словам Степанова, в министерстве планируют не просто восстановить ведомство, которое целенаправленно разрушали последние пять лет. Он отметил, что новая структура будет отвечать всем необходимым мировым требования.

"Что же касается планов на будущее, мы четко знаем, и составили план восстановления санитарно-эпидемиологической службы. После этого она будет отвечать тем мировым вызовам, которые на сегодняшний день есть в мире. Планы предусматривают создание реальной эпидемиологической защиты", - рассказал он.

Ознакомиться с планом МОЗ по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы можно на видео с 12 минуты трансляции.

Как ранее сообщалось, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине сохраняется на высоком уровне, однако есть четыре области, в которых относительно безопасно можно провести летний отпуск.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине намерены принять новые меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Минздрав Максим Степанов новости Украины Министерство здравоохранения Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Минздрав восстановит санитарно-эпидемиологическую службу: известен план». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:53
Аэропорт Борисполь возобновит международные перелеты: куда можно отправиться
02:40
Минздрав восстановит санитарно-эпидемиологическую службу: известен план Видео
02:21
Не лучшая неделя: аналитик дал прогноз, что будет с курсом после выходных
02:05
В США разработали эффективную вакцину от COVID-19 – подробности
01:48
Астролог сказал, когда Зеленского могут убить
01:28
В Украине еще не закончилась первая волна коронавируса - Ляшко Видео
00:56
Раскрыта диета Насти Каменских для ускорения обмена веществ
00:31
В ВОЗ рассказали о шансах заразиться коронавирусом летом
00:19
День работников легкой промышленности: какой сегодня праздник 14 июня Видео
13 июня, суббота
23:58
В МИД пояснили, как Украине удалось получить новый статус в НАТО
23:42
В Минздраве пояснили, как посещать парикмахерские на карантине Видео
23:37
В России в доме культуры обнаружили сауну с бассейном: курьезное фото
23:14
Вице-премьер сделала важное уточнение по новому статусу Украины в НАТО
23:01
Эти сногсшибательные шорты из 80-х будут всюду этим летом - фото Фото
22:30
Коронавирус в Украине и мире на 13 июня: сколько заболевших и жертв Видео
22:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июня: срыв масок и ложные обещания Видео
22:16
Пограничники задержали поляка, прорывавшегося на заработки в Украину
21:42
В Макеевке бушевал крупный смерч, опубликовано видео Видео
21:13
Астролог сказал, о чем Зеленский всегда подумывал относительно президентства
21:10
Девять погибших, более ста раненых: в Китае взрывом бензовоза разрушило здания Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять