Мир находится на грани новой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

Пандемия не за горами / Reuters

Вскоре мир постигнет новая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 14 июля.

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - подчеркнул Гебрейесус.

На минувшей неделе в мире очень выросли заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции. Кроме этого, значительно увеличилось число летальных исходов.

"Штамм "Дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", - отметил Гебрейесус.

Он заявил, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал".

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Кроме того, Гебрейесус сказал, что в ВОЗ шокированы неравенством в доступе к вакцинам от коронавируса в мире

Известно, что большая часть населения Земли еще не получили никаких вакцин.

Также глава ВОЗ заявил, что механизм доступа к вакцинам COVAX "может работать", но масштабы его деятельности "все еще слишком малы", к этому времени осуществлены поставки "лишь чуть более 100 млн доз".

Напомним, ранее на Закарпатье подтвердили COVID-штамм Дельта. Индийский штамм коронавируса обнаружили у родителей мужчины, который недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где "Дельта" уже набрал оборотов.

Несмотря на то, что сейчас инфицорванные уже дома, лечение было очень сложным. Люди находились в реанимации.

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