Мир находится на грани новой волны пандемии коронавируса - ВОЗ

В Организации шокированы неравным доступом вакцин от COVID-19.
Вскоре мир постигнет новая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 14 июля.
"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - подчеркнул Гебрейесус.
На минувшей неделе в мире очень выросли заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции. Кроме этого, значительно увеличилось число летальных исходов.
"Штамм "Дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер", - отметил Гебрейесус.
Он заявил, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал".
Кроме того, Гебрейесус сказал, что в ВОЗ шокированы неравенством в доступе к вакцинам от коронавируса в мире
Известно, что большая часть населения Земли еще не получили никаких вакцин.
Также глава ВОЗ заявил, что механизм доступа к вакцинам COVAX "может работать", но масштабы его деятельности "все еще слишком малы", к этому времени осуществлены поставки "лишь чуть более 100 млн доз".
Напомним, ранее на Закарпатье подтвердили COVID-штамм Дельта. Индийский штамм коронавируса обнаружили у родителей мужчины, который недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где "Дельта" уже набрал оборотов.
Несмотря на то, что сейчас инфицорванные уже дома, лечение было очень сложным. Люди находились в реанимации.
Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.