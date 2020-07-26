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На Донбасс прибыли миротворцы ООН: в ООС сделали важное заявление

Режим прекращения огня на Донбассе вступает в силу с 27 июля.

26 июля 2020, 15:15
Солдат,ВСУ
На Донбасс приехали украинские военные, принимавшие участие в миротворческих миссиях ООН / УНИАН

В зону российско-украинского конфликта на Донбассе прибывают украинские военнослужащие, принимавшие участие в миротворческих миссиях Организации объединенных наций. Они будут расположены на первой линии обороны украинской стороны с целью мониторинга соблюдения перемирия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Согласно заявлению штаба, наблюдение за режимом прекращения огня, который должен быть реализован с 27 июля, будут осуществлять украинские военные, имеющие военный опыт и навыки выполнения аналогичных задач в миротворческих операциях под эгидой ООН. Их разместят на первой линии обороны.Читайте также"Ждем провокаций": в ООС рассказали о подготовке к перемирию на Донбассе

"Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона уточняет, что сегодня российско-террористические войска уже 4 раза открывали огонь в направлении подконтрольных ООС позиций. Пострадавших нет.

Также подчеркивается, что Украина будет вести встречный огонь в случае провокации со стороны боевиков и российской армии согласно 51 статьи Устава Организации объединенных наций. Дополнительные резервы для возможной ответной реакции уже созданы.Читайте также"Договориться с крокодилом": эксперт оценил шансы на компромисс Зеленского и Путина по Донбассу

Напомним, 23 июля участники Трехсторонней контактной переговорной группы по Донбассу договорились о введении режима прекращения огня в зоне конфликта с 27 июля.

По информации российских СМИ, боевикам был отдан приказ о соблюдении режима перемирия.

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