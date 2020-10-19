Митрополит ПЦУ заявил, что Господь вряд ли хочет возвращения Крыма Украине

Митрополит Климент / УНИАН

Епископ и руководитель Крымской епархии Православной церкви Украины митрополит Климент (Кущ) не верит, что официальному Киеву удастся вернуть захваченный Россией в 2014 году полуостров Крым под свой контроль

Об этом он заявил в интервью для проекта DetectorUA. Интервьюер на портале YouTube.

"Я не верю в украинский Крым. Может, кто-то к этому и доживет. Но я не верю в эту мантру, что Крым когда-нибудь вернется. Из того, что я вижу, - у меня большие и большие сомнения ", ‒ заявил митрополит.

По словам Климента за возвращение Крыма можно и нужно молиться, но лично у него есть серьезные сомнения по поводу того, хочет ли этого Господь.

"Молиться за это можно и нужно. Но опять же: мы этого хотим, но хочет этого Бог? Наши желания не всегда одобряет Бог. Возможно, эти испытания, которые дает Господь, даже самые страшные, более полезны, чем то, чего мы хотим. Поэтому все, что Бог дает, он дает человеку во благо ", ‒ подытожил он.

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