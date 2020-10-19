УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Митрополит ПЦУ заявил, что Господь вряд ли хочет возвращения Крыма Украине

19 октября 2020, 16:17

Митрополит и руководитель Крымской епархии Климент (Кущ) считает, что за возвращение Крыма можно и нужно молиться.

Климент
Митрополит Климент / УНИАН

Епископ и руководитель Крымской епархии Православной церкви Украины митрополит Климент (Кущ) не верит, что официальному Киеву удастся вернуть захваченный Россией в 2014 году полуостров Крым под свой контроль

Об этом он заявил в интервью для проекта DetectorUA. Интервьюер на портале YouTube.

"Я не верю в украинский Крым. Может, кто-то к этому и доживет. Но я не верю в эту мантру, что Крым когда-нибудь вернется. Из того, что я вижу, - у меня большие и большие сомнения ", ‒ заявил митрополит.

По словам Климента за возвращение Крыма можно и нужно молиться, но лично у него есть серьезные сомнения по поводу того, хочет ли этого Господь.

"Молиться за это можно и нужно. Но опять же: мы этого хотим, но хочет этого Бог? Наши желания не всегда одобряет Бог. Возможно, эти испытания, которые дает Господь, даже самые страшные, более полезны, чем то, чего мы хотим. Поэтому все, что Бог дает, он дает человеку во благо ", ‒ подытожил он.

Читайте такжеФиларет будет требовать от Константинополя другой томос для ПЦУ

Напомним, ранее Главред сообщал :

  • Иерарх Православной церкви Украины, архиепископ Харьковский и Полтавский Афанасий (Шкурупий) в крайне жестких выражениях раскритиковал перемирие в зоне военного конфликта на Донбассе
  • Священнослужитель, в частности, призывал свергнуть действующую власть, а также заявил о предательстве, которое совершил президент Владимир Зеленский.
аннексия Крыма ПЦУ новости Украины митрополит Климент
Сейчас вы просматриваете новость «Митрополит ПЦУ заявил, что Господь вряд ли хочет возвращения Крыма Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:05
Ученые нашли и объяснили новый способ блокировки коронавируса
17:04
Убийца учителя во Франции заплатил ученикам лицея за "предательство" Видео
16:59
"Не видим смысла": Укрзализныця протестует из-за карантинных ограничений Видео
16:51
Жутко прекрасный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео Видео
16:51
Рак легких: врачи описали отек одной из частей тела, как симптом смертельной болезни Видео
Реклама
16:50
Учителям в Украине повысят зарплату: кто и сколько получит Видео
16:44
Гороскоп на 20 октября для всех: вознаграждение за улыбку и укрощение болезней Видео
16:23
На трассе Киев-Чоп по пути в роддом в ДТП погибла беременная женщина Видео
16:20
Число больных COVID-19 будет расти: врач дала неутешительный прогноз Видео
16:17
Митрополит ПЦУ заявил, что Господь вряд ли хочет возвращения Крыма Украине Видео
16:05
"Жирная": участница Супер Топ-модели раскрыла трагический секрет
16:00
В Украине хотят запретить школьникам пользоваться телефонами в учебное время Видео
15:54
Еще один город в Украине бунтует из-за "красной" зоны карантина Видео
15:46
В Кремле прокомментировали отказ Вашингтона от ядерной сделки на условиях Путина Видео
15:35
Лавров раскрыл планы России о переговорах с Баку и Ереваном по Карабаху Видео
15:34
Минздрав купил за миллионы признанное бесполезным "лекарство" от коронавируса
15:33
Позитив обратился к создателям шоу Танці з зірками после вылета
15:24
Война за Карабах: в Армении назвали главную цель Турции Видео
15:14
В Норвегии обнаружили более заразный штамм коронавируса Видео
15:12
Совет предпринимателей при Кабмине нашел альтернативу резкому повышению акцизов
Реклама
14:58
Сериал Звездный путь: Дискавери продлили на 4 сезон
14:57
Украинцы заплатят больше за автономера: что меняется в процедуре получения Видео
14:52
Алиев назвал причину срыва плана Армении по Нагорному Карабаху Видео
14:30
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть онлайн 1 выпуск 16 октября Видео
14:24
Травы для энергии и бодрости: топ-10 Видео
14:20
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца года Видео
14:11
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес - актеры, сюжет и описание фильма Видео
14:05
Разумков рассказал, сколько нардепов пострадали от COVID-19 Видео
13:58
Иран сделал новое предупреждение Армении и Азербайджану из-за войны в Карабахе Видео
13:53
Десятки тысяч вирусных больных в сутки: в Минздраве назвали сроки пика эпидемии
13:35
Первая волна COVID-19 только начинается: врач дал советы, как уберечься Видео
13:33
В Украине появится штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским Видео
13:23
Создатели Cyberpunk 2077 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры
13:12
Исключение Турции из НАТО: в Конгрессе США появился документ по Карабаху Видео
13:10
Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фото Фото
13:06
Фильмы ужасов: ученые выяснили, как они влияют на психическое здоровье Видео
12:57
Украинцев предупредили о заморозках, но обнадежили скорым потеплением Видео
12:44
Климатолог объяснила, почему в Украину вернулись пыльные бури Видео
12:38
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон - сколько серий и как смотреть сериал
12:37
Послание лузера: почему Зеленскому завтра нужно объявить о своей отставке мнение
Реклама
12:30
Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы Видео
12:28
Фронт прорван, потери растут: эксперт объяснил тактику сторон в Карабахе Видео
12:21
Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку в мире
12:18
Суд запретил распространение книги о Стусе без разрешения кума Путина
12:16
Стала известна повестка дня заседания Верховной Рады 20 октября Видео
12:14
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
12:10
Спасатели показали последствия жуткого урагана в Украине Фото Видео
11:58
"Горячая мамаша": голая Эшли Грэм показала развратное сэлфи в зеркале
11:49
Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год после местных выборов Видео
11:42
В Армении раскрыли планы о признании независимости Нагорного Карабаха Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять