"Будьте мужчиной": родители погибшего при крушении МН17 обратились к Путину

Крушение МН-17 считают персональной ответственностью РФ / Reuters

23-летний сын Силены и Роба Фредриксов из Нидерландов погиб результате крушения лайнера МН-17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Как пишет Укринформ, голландец Брайс погиб вместе со своей девушкой Дейзи. Пара жила гражданским браком на протяжении трех лет. В трагический день они летели в отпуск, после которого имели планы на приобретение жилья.

Фредриксы утверждают, что в гибели их сына и невестки виновна персонально Россия.

"Мы целиком и полностью доверяем Международной совместной следственной группе. Все, что идет от них, – правда. Я уверена в этом и нет никаких сомнений. Альтернативные версии трагедии тоже рассматривались… Но мы уверены, это невозможно, даже если Россия отрицает свою причастность к трагедии и указывает на Украину", – сказала Силена.

По словам женщины, ответственность за преступление они возлагают и на президента РФ Владимира Путина.

Силена и Роб Фредриксы потеряли в авиакатастрофе сына / Фото: Укринформ

"Он знал все. Люди с оружием выполняют его приказы. Россия не может признаться, сказать: мы сделали это. Потому что если они скажут "извините", то весь мир будет знать, что они были в Украине, в частности, я имею в виду ситуацию с Крымом. И это проблема", – сказал Роб.

Украину виновной в трагедии пострадавшие не считают, но упоминают, что Киев обязан был закрыть воздушное пространство над зоной военного конфликта. Супруги приветствуют факт того, что Нидерланды подали против страны-агрессора иск. По их мнению, такими действиями поддерживаются семьи погибших. Голландцы настаивают на том, что Россия должна признать вину.

"Единственное, о чем могу просить Путина, это быть честным. Все уже знают, кто виновник, так возьмите на себя ответственность! Будьте мужчиной", – резюмировала Силена.

Напомним, в МВД рассказали о спецоперации ведомства, которую считают местью за эту масштабную трагедию с МН-17 над Донбассом.

Как ранее сообщалось, украинские власти не предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, первичные данные с радаров. В распоряжении экспертов есть только вторичные сведения, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.