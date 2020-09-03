"Много крови": под Мелитополем расстреляна маршрутка – СМИ

У Мелитополя расстреляли маршрутку, было много крови, выяснили журналисты / kiev.informator.ua

В среду вечером, 2 сентября, недалеко от Мелитополя Запорожской области расстреляли пассажирский микроавтобус на донецких номерах.

Маршрутка расстреляна примерно в 20 км от Мелитополя на дороге, которая ведет в Каховку, образовалась пробка, сообщает ria-m.tv со ссылкой на слова очевидцев.

Издание выяснило, что на месте происшествия было много крови.

"…по дороге на Каховку расстреляли пассажирский микроавтобус. По словам очевидцев, маршрутка, попавшая под обстрел, с донецкими номерами… Очевидно, что в ЧП были пострадавшие…", – отмечается в сообщении.

Напомним, 27 августа у Люботина Харьковской области неизвестные напали на микроавтобус, в котором ехали соратники нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы – члены общественного движения Патриоты – За Жизнь, пострадали три человека. Позже была задержана группа подозреваемых в совершении нападения.