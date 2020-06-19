В Украине будут новые правила пользования мобильной связью: что нужно знать абонентам

Операторов могут оштрафовать за рассылку спама на сумму до 8500 грн / Корреспондент.net

Операторы сотовой связи будут реально предоставлять заявленную скорость передачи данных и откажутся от спам-рассылок. Абоненты смогут жаловаться на их услуги, вследствие чего операторов могут оштрафовать на сумму от 17 до 85 тысяч гривен.

Об этом говорится в тексте принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта №3014 Об электронных коммуникациях. Документом регулируются трехсторонние отношения государства, мобильных операторов и абонентов.

В частности, государство на уровне закона получает дополнительные рычаги управления сферой электронных коммуникаций и устанавливает новые права, обязанности и принципы, которым должны следовать все участники рынка услуг.

Речь идет о том, что мобильные операторы больше не смогут рассылать спам-сообщения. Такая деятельность предусматривает санкцию в виде штрафа от 1700 гривен до 8500 гривен. Скорость передачи данных, заявленная оператором, должна не отличаться от реальной. В случае нарушения своих прав абоненты смогут пожаловаться регулятору на оператора, которому будет грозить штраф от 17 до 85 тысяч гривен за каждый конкретный случай.

Что должен знать абонент

оператору мобильной связи запрещено использовать спам-рассылки по смс

оператор сотовой связи обязуется реально предоставлять заявленную в своих условиях скорость передачи данных

за нарушение прав абонентов оператору грозит штраф от 17 тысяч до 85 тысяч гривен

операторы будут передавать государству данные геолокации абонента

Что касается операторов, они смогут использовать одинаковые частоты и заниматься их перераспределением. Операторы сами будут решать, какое поколение связи использовать в своих сетях. Данные о местоположении гражданина и его передвижениях будут передаваться государству.

Ранее в Vodafone рассказали, почему на захваченных российско-террористическими войсками районах Донбасса пропала сотовая связь.