В Украине будут новые правила пользования мобильной связью: что нужно знать абонентам

Операторы сотовой связи будут реально предоставлять заявленную скорость передачи данных и откажутся от спам-рассылок. Абоненты смогут жаловаться на их услуги, вследствие чего операторов могут оштрафовать на сумму от 17 до 85 тысяч гривен.
Об этом говорится в тексте принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта №3014 Об электронных коммуникациях. Документом регулируются трехсторонние отношения государства, мобильных операторов и абонентов.
В частности, государство на уровне закона получает дополнительные рычаги управления сферой электронных коммуникаций и устанавливает новые права, обязанности и принципы, которым должны следовать все участники рынка услуг.
Речь идет о том, что мобильные операторы больше не смогут рассылать спам-сообщения. Такая деятельность предусматривает санкцию в виде штрафа от 1700 гривен до 8500 гривен. Скорость передачи данных, заявленная оператором, должна не отличаться от реальной. В случае нарушения своих прав абоненты смогут пожаловаться регулятору на оператора, которому будет грозить штраф от 17 до 85 тысяч гривен за каждый конкретный случай.
Что должен знать абонент
- оператору мобильной связи запрещено использовать спам-рассылки по смс
- оператор сотовой связи обязуется реально предоставлять заявленную в своих условиях скорость передачи данных
- за нарушение прав абонентов оператору грозит штраф от 17 тысяч до 85 тысяч гривен
- операторы будут передавать государству данные геолокации абонента
Что касается операторов, они смогут использовать одинаковые частоты и заниматься их перераспределением. Операторы сами будут решать, какое поколение связи использовать в своих сетях. Данные о местоположении гражданина и его передвижениях будут передаваться государству.
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