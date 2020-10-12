"Могли бы побороться за премию Дарвина": Разумков оценил глупость некоторых нардепов

Разумков отказался назвать конкретные фамилии народных избранников, которые его удивили своими поступками/ УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что некоторые поступки коллег по парламенту его "удивляют".

Об этом он сказал в интервью изданию Гордон, отвечая на вопрос, поражает ли его "человеческая тупость" в поступках коллег.

"Не то что поражает. Удивляет", - отметил Разумков.

По его словам, некоторые из нардепов могли бы войти в шорт-лист премии Дарвина.

"Знаете, есть премия Дарвина. Некоторым за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист", – отметил Разумков.

При этом спикер отказался назвать конкретные фамилии народных избранников.

"Я не раз обращался к народным депутатам, в том числе и с трибуны: в первую очередь думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна", - сказал Разумков.

"Я не понимаю, зачем это делают. И это не добавляет с точки зрения даже политического имиджа (…) Это просто ставит в неудобное положение и их, и институцию, а очень часто и государство. Черт с вами, но государство-то позорить не стоит", - добавил спикер.

Справка. Премия Дарвина существует с 1985 года. В шорт-лист попадают самые глупые и самые смешные смерти. Ее лауреатами становятся люди, погибшие наиболее нелепым способом и лишившие себя возможности внести свой клад в общий генофонд планеты. Премия присуждается ежегодно.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал вероятность роспуска парламента. По его словам, он выполнит соответствующий указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если для этого будут конституционные основания. В то же время спикер Рады обратил внимание на то, что на данный момент таких оснований нет.