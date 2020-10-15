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Моложе на 24 года: главнокомандующий ВСУ женился на топ-чиновнице

15 октября 2020, 18:17

Масштабные торжества пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак создал новую семью / УНИАН

Главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак женился на Анне Коваленко, которая накануне заняла должность руководителя Черниговской ОГА.

Как информирует Обозреватель со ссылкой на собственные источники, торжественные празднования в связи со свадьбой отменили в связи с пандемией коронавируса. К слову, молодожены накануне бракосочетания вдвоем переболели Covid-19.

Отмечается, что до свадьбы 53-летний генерал Хомчак и 29-летняя Анна Коваленко встречались полгода. У супругов разница в возрасте составляет 24 года.

Главнокомандующий ВСУ ранее был женат, его брак распался еще в 1993 году, а вот новоиспеченная невеста замуж вышла впервые.

/ Фото: Telegram-канал Силовой

Коваленко ранее работала журналистом. Она интересовалась военной тематикой, ее личная страница в Facebook пестрит ссылками на интервью Хомчака. Свои отношения до свадьбы пара не афишировала.

В Сети заметили, что у Хомчака и Коваленко такая же разница в возрасте, как у Дональда и Мелании Трампов, Эмануэля и Брижит Макронов, Бориса Джонсона и Керри Симондс.

/ Фото: коллаж Обозреватель

  • Как ранее сообщалось, главнокомандующий Вооруженными Cилами Украины – генерал-полковник Руслан Хомчак – подхватил китайский коронавирус Covid-19.

  • Владимир Остапчук в конце августа сделал предложение своей новой девушке нотариусу Кристине Горняк, но через пару недель они вместе подхватили коронавирус.

свадьба Генштаб ВСУ новости Украины Руслан Хомчак Анна Коваленко
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