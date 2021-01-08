"Моновласть превращается в посмешище": "слуга народа" разнес "идиотизм" с локдауном

Премьер-министр перестал коммуницировать с депутатами, пишет Александр Дубинский.
Народный депутат от Слуги народа Алекснадр Дубинский прокомментировал ситуацию вокруг ужесточения в Украине карантинных ограничений.
В своем Facebook он обвинил часть своих коллег по фракции в трусости и раскаритиковал шаги правительства по локдауну.
"В депутатском чате СН с утра причитания о том, что премьер-министр перестал коммуницировать с депутатами, и принимает неадекватные решения. Например, по локдауну", - пишет "слуга народа".
По его словам, зачастую смелости его коллег по фракции хватает только на депутатский чат.
"А вот все, что за его границами в нужный момент почему-то вызывает только всеобщий публичный одобрямс и тайную беготню по залу ВР с просьбами что-то сказать, заявить или написать вместо вас.
Потому что вдруг завтра придётся попросить очередного шмыгаля устроить очередного депутатского помощника в очередную госпотребслужбу. Лучше поэтому промолчать даже в самых кричащих случаях откровенного идиотизма премьера и его министров. И наблюдать, как моновласть превращается в монопосмешище. В котором трудоустроены ваши помощники и друзья", - добавил Дубинский.
Читайте такжеЖесткий карантин в Украине: в Кабмине назвали все запреты и ограничения
Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.