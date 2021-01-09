Мощная вспышка и гигантское пламя: на Полтавщине взорвался газопровод

Взрыв произошел из-за аварии на газопроводе.
В Полтавской области произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе вблизи села Калайдинцы.
Как сообщили в компании Лубныгаз, из-за аварии возможны аварийные отключения газа.
Как уточнил Громадському представитель полиции области Роман Гришин, взрыв произошел из-за аварии на газопроводе.
"Предварительно известно, что есть авария на газопроводе. Сейчас туда выехала полиция и наряд ДСНС. Это пока вся информация, что есть у нас", - сказв Гришин.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины взрыва будут выясняться.
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- Напомним, ночью 15 сентября вблизи поселка Чабаны под Киевом на газопроводе высокого давления диаметром 1 тысяча 20 мм (Киев – запад Украины) произошла разгерметизация, прогремел взрыв.
- В результате взрыва на газопроводе обошлось без жертв и пострадавших. Взрыв газопровода расследовали правоохранители, начато производство по ст. 292 Уголовного кодекса – повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов.
Автор: Алексей Тычина