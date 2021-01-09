Мощная вспышка и гигантское пламя: на Полтавщине взорвался газопровод

Взрыв на газопроводе в Полтавской области / Скриншот

В Полтавской области произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе вблизи села Калайдинцы.

Как сообщили в компании Лубныгаз, из-за аварии возможны аварийные отключения газа.

Как уточнил Громадському представитель полиции области Роман Гришин, взрыв произошел из-за аварии на газопроводе.

"Предварительно известно, что есть авария на газопроводе. Сейчас туда выехала полиция и наряд ДСНС. Это пока вся информация, что есть у нас", - сказв Гришин.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины взрыва будут выясняться.

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