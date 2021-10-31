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Мощный удар коронавируса: большинство областей Украины – в "красной" зоне

31 октября 2021, 11:57
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Только два региона Украины остались в "желтой" зоне карантинных ограничений.

карантин
В Украине расширили "красную" зону карантина / pixabay

В "красную" зону карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса уже попали 15 областей Украины.

В "желтой" зоне остались только два региона, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения в воскресенье, 31 октября.

По сравнению с предыдущими днями, в "красную" зону попали большинство областей Украины.

"Красная" зона карантина:

  • Херсонская область;
  • Одесская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Львовская область.

"Оранжевая" зона карантина:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Полтавская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • город Киев.

"Желтая" зона карантина:

  • Кировоградская область;
  • Закарпатская область.
/ moz.gov.ua

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 430 человек, из них - 1108 детей и 178 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5663 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 30 октября, в Украине умерли 336 человек. В то же время выздоровели 5269 человек.

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