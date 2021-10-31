Мощный удар коронавируса: большинство областей Украины – в "красной" зоне

Только два региона Украины остались в "желтой" зоне карантинных ограничений.
В "красную" зону карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса уже попали 15 областей Украины.
В "желтой" зоне остались только два региона, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения в воскресенье, 31 октября.
По сравнению с предыдущими днями, в "красную" зону попали большинство областей Украины.
"Красная" зона карантина:
- Херсонская область;
- Одесская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Львовская область.
"Оранжевая" зона карантина:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Полтавская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- город Киев.
"Желтая" зона карантина:
- Кировоградская область;
- Закарпатская область.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 430 человек, из них - 1108 детей и 178 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5663 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 30 октября, в Украине умерли 336 человек. В то же время выздоровели 5269 человек.
Автор: Алексей Тычина