Мощный удар коронавируса: большинство областей Украины – в "красной" зоне

В Украине расширили "красную" зону карантина / pixabay

В "красную" зону карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса уже попали 15 областей Украины.

В "желтой" зоне остались только два региона, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения в воскресенье, 31 октября.

По сравнению с предыдущими днями, в "красную" зону попали большинство областей Украины.

"Красная" зона карантина:

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область.

"Оранжевая" зона карантина:

Винницкая область;

Волынская область;

Полтавская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

город Киев.

"Желтая" зона карантина:

Кировоградская область;

Закарпатская область.

/ moz.gov.ua

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 430 человек, из них - 1108 детей и 178 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5663 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 30 октября, в Украине умерли 336 человек. В то же время выздоровели 5269 человек.