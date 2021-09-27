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Мощный удар коронавируса: в Минздраве назвали сроки пика заболеваемости

27 сентября 2021, 08:56
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Игорь Кузин спрогнозировал сроки пиковой нагрузки в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

коронавирус
В Украине спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин спрогнозировал сроки пиковой нагрузки в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, в случае, если число больных будет продолжать расти, то ситуация в стране может значительно ухудшиться уже в октябре.

Вместе с тем замглавы Минздрава отметил, что по расчетам пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в ноябре.

Он напомнил, что ранее считалось, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь.

"Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше", - сказал главный санврач.

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По его словам, то, что пиковая нагрузка будет приходиться на ноябрь, можно утверждать однозначно.

"Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно", - отметил Кузин.

Он добавил, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем иммунизации населения.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3007 жителей страны. В том числе заболели 286 детей и 32 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1478 человек; летальных случаев - 94; выздоровели 952 человека.

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Минздрав коронавирус в Украине Игорь Кузин коронавирус новости
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