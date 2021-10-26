Мощный удар по коронавирусу: в Моршине нет пациентов с COVID-19 в больницах

В Моршине массово привили горожан от коронавируса / УНИАН

В курортном Моршине Львовской области нет ни одного госпитализированного пациента с коронавирусом.

Город принял участие в эксперименте Министерства здравоохранения по массовой вакцинации, рассказал УНИАН городской голова Моршина Руслан Ильницкий.

По его словам, проводившийся в городе эксперимент по вакцинации удался на 100%. Летом в городе не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.

"С началом очередной волны заболеваемости была госпитализирована только одна 80-летняя бабушка, но она имела прививку и перенесла болезнь в легкой форме, лишь неделю находилась в больнице. Сейчас в городе мы имеем 22 человека, которые болеют коронавирусом, но все они лечатся дома, амбулаторно, никто не госпитализирован", - рассказал Ильницкий.

По его словам, по состоянию на 26 октября в Моршине двумя дозами вакцинированы 74% взрослого населения, одной – 75%.

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"У нас работают все санатории, есть отдыхающие, работники санаториев вакцинированы на 100%. А принимаем людей только тех, кто имеет сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", - отметил городской голова.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине третья волна COVID-19 превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Согласно данным на утро вторника, 26 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 19 120 человек. Из них 1214 детей и 338 медицинских работника. Погибли 734 человека, что стало новым антирекордом смертности от коронавирусной инфекции.