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Мощный удар по Украине: в Киеве назвали главную угрозу Газпрома

24 октября 2020, 08:55

Газпром расходует деньги на исполнение политической воли руководства РФ, подчеркнул Сергей Макогон.

Газпром
Названа главная проблема Газпрома / ecorb.ru

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон рассказал о том, в чем заключается главная опасность Газпрома для Украины.

Как подчеркнул он в колонке на сайте Сomments.ua, вопрос газа в России является политизированным.

Макогон утверждает, что это обстоятельство заставляет российскую компанию тратить много денег на то, чтобы "исполнить политическую волю руководства России".

"Основная проблема Газпрома в том, что это не совсем коммерческая организация. Газ всегда был элементом политики РФ, что крайне негативно сказывается на этой компании. Десятки миллиардов долларов Газпром выбросил на ненужные обходные газопроводы, только чтобы исполнить политическую волю руководства России, цель которого — лишить Украину транзитного дохода ($2 млрд в год)", — утверждает глава Оператора ГТС Украины.

Он напомнил, что Газпром строит обходные газопроводы вокруг Украины: Северные потоки, Турецкий поток.

"Газпром для нас — конкурент. Более того, если Газпром запустит эти газопроводы, то мы потеряем транзит и транзитный доход. И это — самая большая угроза для оператора ГТС Украины", — заявил Макогон.

В то же время он пообещал "до конца" бороться против таких обходных газопроводов и выразил уверенность в том, что, если бы Газпром был "чисто коммерческой организацией", Украина и Россия смогли бы успешно сотрудничать и обеспечивать транзит газа из России в ЕС.

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Транзит Газпрома через Украину: что известно

  • Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины уже достиг 40 млрд куб. м с начала года.
  • Транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м., сообщили в Операторе ГТС Украины.
  • В сентябре Газпром заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской газотранспортной системе на октябрь.
  • 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.
  • Документом предусмотрено, что российский Газпром должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м (что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м) в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.
  • По оценкам Нафтогаза, за 5 лет действия контракта Украина получит от транзита российского газа около 7,2 млрд долл.
новости России Газпром новости Украины Сергей Макогон
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