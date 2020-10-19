Мошенник украл с карты 140 тыс. гривен на лечение ребенка: девочка умерла

Инцидент произошел в Кировоградской области / УНИАН

В Кировоградской области из-за телефонного мошенничества умер ребенок. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба полиции, мать собрала 140 тысяч гривен на лечение своей дочери.

32-летний подозреваемый, представившись помощником руководителя благотворительной организации, предложил помощь женщине. Он попросил у пострадавшей предоставить номера телефонов ее родственников, чтобы якобы убедиться в том, что семья действительно нуждается в помощи.

Получив номер, злоумышленнику удалось его заблокировать и перевыпустить сим-карту. В результате он получил доступ к интернет-банкингу и перевел на свою карточку 140 тысяч гривен, которые пострадавшая собрала на лечение дочери.

Из-за недостатка денег на лечение девочка умерла.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Меру пресечения подозреваемому еще не выбрали.

Напомним, жителей Киева предупредили о новом опасном виде мошенничества – банда злоумышленников в Печерском районе "обчистила" квартиру, которую на несколько месяцев взяли в аренду.