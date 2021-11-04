Мошенники наживаются на больных с коронавирусом в Одессе

Мошенники требуют деньги за использование кислородных конденсаторов / facebook.com/moz.ukr

В Одессе мошенники начали требовать деньги у больных с коронавирусом за использование кислородных конденсаторов.

Как рассказала руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook, организация предоставляет кислородное оборудование для лечения тяжелобольных пациентов на дому абсолютно бесплатно. Однако этой ситуацией решили воспользоваться мошенники.

Сначала к подопечным фонда начали звонить неизвестные с требованием вернуть кислородные концентраторы, а потом двум подопечным позвонили с требованием оплатить использование кислородных установок 5000 гривен. Также неизвестные позвонили благотворителям от имени фонда и попросили скинуть на карту 15 тысяч гривен.

Читайте также"Не доживет до утра – кончился кислород": украинка каждый день спасает больную коронавирусом мать"Откуда они берут телефоны (наша база закрыта), отслеживают ли, когда на такси отправляем, или опять же, добрые соседи пациентов – пытаемся разобраться. Еще раз сообщаю, что кислород фонд предоставляет бесплатно, никто не может требовать у вас деньги. В конце концов, это же прописано в договоре, который подписывает каждый пациент! А также все сборы проводятся в сети и на счета фонда. Я никогда не посылаю кого-то просить деньги от своего имени", - подчеркнула Ножевникова.

Данные карт и номера телефонов сотрудники фонда уже передали в банк и в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о нашумевшей ситуации с кислородом для больных коронавирусом. Власти заверили, что кислорода вполне достаточно. По словам замглавы Минздрава Александра Комариды, 1 ноября два крупнейших производителя кислорода в стране возобновили работу, которая была приостановлена с середины октября.

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