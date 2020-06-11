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Мошенники в Украине рассылают опасные смс: можно лишиться денег на счету

11 июня 2020, 13:14

Тысячи украинцев получают сообщения, что их карты якобы заблокированы.

банковская карта
Мошенники говорят, что карту пытаются взломать / Фото pixabay.com

В Украине орудуют мошенники – они массово рассылают гражданам смс-сообщения с информацией о якобы блокировке банковских карт. В результате, если пойти на поводу о псевдосотрудников банка, можно остаться без денег на счету.

Подобные сообщения ежедневно получают тысячи украинцев, пишут СМИ.

"Уважаемый клиент, ПриватБанк в целях безопасности заблокировал карту. Обратитесь по номерам телефонов..." - приблизительно такой текст указывается в смс.

Если перезвонить по указанному в сообщении номеру, "сотрудник банка" назовется представителем Центрального управления безопасности Национального банка Украины и сообщит, что кто-то пытается взломать вашу карту и снять наличку. Далее он будет расспрашивать о том, имеет ли клиент другие банковские карты, передавал ли он свою карту кому-либо, не было ли ошибок при введении кода авторизации. Следующий шаг - "сотрудник НБУ" просит назвать полный номер карты, срок ее действия и СVV-код.

Как отличить мошенника от настоящего представителя банка: псевдосотрудник говорит неграмотно, часто на русском, использует разговорную речь вместо делового стиля, может даже перейти на нецензурную лексику и оскорбления.

Как сообщал Главред, в апреле некоторые клиенты Приватбанка получили в мессенджеры сообщения о выплате в сумме 800 грн в качестве якобы помощи во время эпидемии коронавируса Covid-19.

Мошенники уверяли, что возвращать средства не прийдется. Для получения денег они просили предоставить конфиденциальные данные банковской карты, с помощью которых могли получить доступ к счету клиента Приватбанка и снять деньги с карты.

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