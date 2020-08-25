Москва готова заплатить за воду в Крым – экс-представитель президента на полуострове

Москва готова заплатить за воду в Крым / УНИАН

В вопросе обеспечения оккупированного Крыма днепровской водой российские власти имеют только два рычага – прямой шантаж и подкуп должностных лиц Украины, заявил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Об этом Бабин рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"В России фактически единственный вариант обмена: вода на взятку. Они готовы дать деньги какому-то чиновнику. Насколько можно понять из открытых источников, она измеряется миллиардами условных единиц, 1-2 миллиарда", – уточнил Бабин.

По словам бывшего чиновника, для оправдания таких действий можно указать любую причину.

"Можно говорить о гуманитарной катастрофе, можно рассказывать, что там наши люди, можно рассказывать, что так получилось. Или ничего не рассказывать", – предположил он.

В то же время Бабин обратил внимание на то, что Москва не умеет и не будет открыто договариваться с Киевом о поставках пресной воды на полуостров.

"Именно поэтому вода пойдет в Крым только в условиях его деоккупации. Если она пойдет ранее, это будет официальным отказом Украины от полуострова", – резюмировал Бабин.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы РФ рассказал, вернется ли Крым до ухода ПутинаНапомним, ранее председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

"Страна, которая захватила территорию, оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым. И водой в том числе. Мы говорим – там живут украинцы. Если вдруг случится какая-то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можем дать", - отметил Кравчук.