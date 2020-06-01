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У Авакова рассказали, что будет с минером моста Метро в Киеве

1 июня 2020, 15:58

Переговоры с минером моста в Киеве лично проводил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Геращенко
Геращенко заявил, что минер моста Метро отправится за решетку / УНИАН

Минер моста Метро в Киеве, который ранее был задержан сотрудниками правоохранительных органов, будет отвечать за свои действия по всей строгости закона. Ему инкриминируют попытку совершения террористического акта.

Об этом на брифинге возле Верховной Рады рассказал замминистра МВД Антон Геращенко.

По словам чиновника, мужчине грозит уголовная ответственность.

"Ему придется отвечать за угрозу совершения террористического акта", - заявил Геращенко.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел, по предварительной информации на номер 102 позвонил неизвестный и с использованием нецензурной лексики завил о наличии у него взрывчатого вещества, пригрозив взорвать мост Метро.

Напоследок Геращенко подчеркнул, что переговоры с минером проводил лично глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, в понедельник, 1 июня, в Киеве перекрыли движение по мосту Метро и временно приостановили работу нескольких станций метрополитена из-за сообщения о минировании эстакады. По словам очевидцев, на мосту находился мужчина со взрывчаткой.

Позже было опубликована фотография минера, на которой можно заметить, как он держит в руках прикрепленный к пакету шнур.

новости Киева мост Метро общество МВД Антон Геращенко
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