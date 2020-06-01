Угроза взрыва моста Метро в Киеве: опубликовано фото минера

Мост метро заминировали / Радио Свобода

В Сети опубликовали фотографию мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве.

На опубликованном снимке запечатлен молодой человек, который держит шнур, прикрепленный к пакету.

Отметим, что мужчина соблюдает правила карантина – он облачен в медицинскую маску.

Минер моста Метро в Киеве

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на мосту метро перекрыли движение из-за минирования.

Периметр оградила полиция, введена операция Гром.

Как рассказал Главреду спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк, поступила информация о минировании моста Метро.

"Сейчас патрульные перекрыли движение по мосту Метро, действительно, из-за того, что поступила информация о его заминировании. Сейчас все выясняется и уточняется", - подчеркнул Мартынюк.

Как известно, в сентябре 2019 года в Киеве на мосту Метро Алексей Белько выхватил оружие и начал угрожать подрывом моста. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.