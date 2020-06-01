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В Киеве заминировали мост Метро: в полиции рассказали детали

1 июня 2020, 14:39

Движение по мосту Метро в Киеве перекрыто.

мост Метро
Мост Метро в Киеве / УНИАН

В Киеве на мосту метро перекрыли движение из-за предполагаемого минирования.

По сообщению ресурса dtp.kiev.ua, периметр оградила полиция, введена операция Гром.

"Прямо сейчас на мосту Метро перекрыто движение. Предварительно, очередной подрывник , введена операция Гром. Периметр оградила полиция, пока что ничего не известно, всех отправляют в объезд", - сказано в сообщении.

Мост метро перекрыт / dtp.kiev.ua

Как рассказал Главреду спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк, поступила информация о минировании моста Метро.

"Сейчас патрульные перекрыли движение по мосту Метро, действительно, из-за того, что поступила информация о его заминировании. Сейчас все выясняется и уточняется", - подчеркнул Мартынюк.

В связи с угрозой минирования, красная линия метро работает от станции Академгородок до станции Арсенальная и от станции Лесная до станции Дарница.

Очевидцы говорят, что на мосту мужчина угрожает совершить подрыв.

"По мосту бегает типок, у которого в руке пакет, из которого торчит шнур, подключенный к пульту в руке", - пишут в соцсетях.

Напомним, в сентябре 2019 года в Киеве на мосту Метро Алексей Белько выхватил оружие и начал угрожать подрывом моста. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

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