"Может, после развода" - в Киеве у метро прогулялся голый мужчина

Стания метро Харьковская / УНИАН

В Киеве в районе станции метро Харьковская ("зеленая" ветка) на улице прохожий заснял на камеру смартфона был абсолютно голого мужчину.

Видеоролик был опубликован в паблике Позняки. Осокорки. Харьковский соцсети Facebook. Судя по записи, мужчина шел по проспекту имени Николая Бажана не только без одежды, но и без обуви, гениталии прикрывал куском картона.

"Пользователи Facebook начали наперебой шутить по поводу инцидента", "Когда сам оплатил счет за двоих, после встречи с девочкой из #ПОХ", "Вдруг с клофелинщицей познакомился.А проснулся голый(Жалко мужика)", "Скоро выжившие после короны и перезимовавшие после отопительного сезона, все так будут ходить", "Может, после развода", "Кто-то уже познакомился с девушкой, а муж наверное не понял их знакомства", ‒ написали они.

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