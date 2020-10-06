Мутация коронавируса: врач перечислил новые симптомы

Популярным симптомом остается потеря обоняния и вкуса, хотя наблюдаться это может далеко не у всех больных.
В Украине продолжает быстро распространяться опасный коронавирус - с каждым днем становится все больше больных, а у вируса появляются новые симптомы.
Об этом Громадського радио заявил врач анестезиолог, медик высшей категории Сергей Дубров.
Если в начале пандемии высокая температура была главным признаком COVID-19, то сейчас у пациентов может и не быть повышенной температуры, а на рентгене уже врачи видят двустороннюю пневмонию.
Читайте такжеУченые обнаружили полезное свойство коронавируса
Популярным симптомом остается потеря обоняния и вкуса, хотя наблюдаться это может далеко не у всех больных.
Новыми симптомами становятся:
- расстройство желудка,
- рвота
- диарея.
В основном эти признаки характерны для жителей восточных стран.
Все эти симптомы говорят о том, что вирус постоянно мутирует. COVID-19 проявляет себя очень по-разному, в зависимости от иммунитета человека. Некоторые говорят, он стал более агрессивен, другие уверены, что он ослабел.
Читайте такжеУченые обнаружили полезное свойство коронавируса
По словам доктора Дуброва, практически 80% заболевших не требуют госпитализации и могут справиться с инфекцией дома. Об этом говорит мировая статистика отслеживания инфицированных людей.
Врач отметил, что не нужно особого вмешательства в болезнь того человека, который не испытывает серьезных ухудшений.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.