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Муж-пенсионер судьи из КСУ купил квартиру за 13 млн – СМИ

29 октября 2020, 21:03

В декларации мужчина указал 75 тысяч гривен пенсии.

Муж судьи КСУ купил квартиру за 13 млн / Фото: Укринформ

Муж судьи Конституционного суда Украины Ирины Завгородней летом текущего года купил квартиру в Киеве почти за 13 млн гривен, однако в декларации о ней ничего не указано.

Как сообщает Bihus.Info, Сергей Завгородний купил 3-комнатную квартиру площадью 124 квадратных метров в комплексе Новопечерские липки. Такая жилплощадь стоит почти 13 млн гривен, а с ремонтом – более 14 млн гривен.

Также в 2018 году мужчина покупал квартиру в соседнем доме того же комплекса, и за 54 квадратных метра он заплатил якобы 1,3 млн гривен.

В декларации за 2019 год Завгородний указал 75 тысяч гривен пенсии от Пенсионного фонда в Москве, так как он является гражданином России. В декларации также указаны 1,8 млн гривен от продажи квартиры и 700 тысяч гривен — от продажи автомобиля. Впоследствии пенсионер приобрел новый BMW X4 за 1,6 млн гривен.

У судьи Завгородней в декларации указано, что зарплата в 2019 году составила более 4 млн гривен. Еще почти 3 млн гривен ей якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак. Наличными у служительницы Фемиды хранится 120 тысяч долларов и 2,8 млн гривен.

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