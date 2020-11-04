"Мы нас*али в пиццу, жри, урод": украинская пиццерия влипла в громкий скандал

Администрация пиццерии объяснила странную рассылку "техническим сбоем мобильного приложения".
В ночью на среду, 4 ноября, с аккаунта сети пиццерий Mister Cat в соцсетях были разосланы в адрес клиентов оскорбительные сообщения.
Об этом сообщают пользователи, публикуя соответствующие скриншоты в Facebook Mister Cat.
"Уе*ок, ты все еще покупаешь у нас? Вот ты лошара", "мы нас*али тебе в пиццу, потому что зарплату не платят уже третий месяц. Жри урод и не подавись", — говорится в сообщениях, которые получили многие клиенты.
"Мне тоже пришло сообщение с оскорблениями. Может взломали", "У меня товарищ там работал, там реально не платят, думаю крик души", — комментируют странную рассылку пользователи.
Обратим внимание, что сообщения получали клиенты Mister Cat в Киеве, Одессе и другие городах Украины.
Отметим, что в сети пиццерий Mister объяснили странную рассылку "техническим сбоем мобильного приложения".
Об этом говорится в пояснении, размещенном в Instagram Mister Cat.
Mister Cat – популярная в Украине сеть пиццерий. У нее есть заведения во многих других городах Украины: Киеве, Одессе, Днепре, Ровно. Основная деятельность компании направлена на доставку готовой еды: пиццы, суши, пасты и десертов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно пиццерия Таверна El Paso сняла рекламный ролик по мотивам известного порнографического сюжета.
Читайте такжеВ Киеве закроют известную сеть пиццерий
Рекламу опубликовали в Instagram заведения, она вызвала противоречивые комментарии среди клиентов.
В ролике можно увидеть, как стройная блондинка сидит на диване, а ее окружает группа темнокожих молодых людей в белом нижем белье. Персонажи видео говорят такой текст, который изначально имеет порнографический контекст. Однако позже выясняется, что девушке парни предлагают попробовать разную пиццу.