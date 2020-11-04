"Мы нас*али в пиццу, жри, урод": украинская пиццерия влипла в громкий скандал

Клиентам пиццерии разослали странные сообщения / milkalliance.com.ua

В ночью на среду, 4 ноября, с аккаунта сети пиццерий Mister Cat в соцсетях были разосланы в адрес клиентов оскорбительные сообщения.

Об этом сообщают пользователи, публикуя соответствующие скриншоты в Facebook Mister Cat.

"Уе*ок, ты все еще покупаешь у нас? Вот ты лошара", "мы нас*али тебе в пиццу, потому что зарплату не платят уже третий месяц. Жри урод и не подавись", — говорится в сообщениях, которые получили многие клиенты.

"Мне тоже пришло сообщение с оскорблениями. Может взломали", "У меня товарищ там работал, там реально не платят, думаю крик души", — комментируют странную рассылку пользователи.

Обратим внимание, что сообщения получали клиенты Mister Cat в Киеве, Одессе и другие городах Украины.

Отметим, что в сети пиццерий Mister объяснили странную рассылку "техническим сбоем мобильного приложения".

Об этом говорится в пояснении, размещенном в Instagram Mister Cat.

Mister Cat – популярная в Украине сеть пиццерий. У нее есть заведения во многих других городах Украины: Киеве, Одессе, Днепре, Ровно. Основная деятельность компании направлена на доставку готовой еды: пиццы, суши, пасты и десертов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ровно пиццерия Таверна El Paso сняла рекламный ролик по мотивам известного порнографического сюжета.

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Рекламу опубликовали в Instagram заведения, она вызвала противоречивые комментарии среди клиентов.

В ролике можно увидеть, как стройная блондинка сидит на диване, а ее окружает группа темнокожих молодых людей в белом нижем белье. Персонажи видео говорят такой текст, который изначально имеет порнографический контекст. Однако позже выясняется, что девушке парни предлагают попробовать разную пиццу.