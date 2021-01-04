"Мы - не собаки": Егорова раскритиковала Фарион и Ницой из-за украинского языка

Снежана Егорова / УНИАН

Скандально известная украинская телеведущая и светская львица Снежана Егорова сделала новое неоднозначное заявление на тему противостояния русского и украинского языка.

В прямом эфире телеканала Zik Егорова утверждала ‒ писательница Лариса Ницой и политик Ирина Фарион регулярно на украинском языке высказываются крайне нелицеприятно о других людях. "Язык должен быть языком любви. Если ты любишь землю и хочешь отдать что-то, то неважно на каком языке ты это говоришь. Люди ощущают толчок", ‒ сказала телеведущая.

По словам Егоровой, люди по типу Ницой и Фарион получили все благодаря Советскому Союзу. Дескать, именно там они им дали бесплатное высшее образование и возмножность "читать Пушкина с Есениным".

Телеведущая утверждает, что украинцы должны перестать слушать Ларису Ницой и Ирину Фарион.

"За ними не пойдут здоровые люди, психологически стабильные люди. Они не за язык, они против него. Сейчас русский язык пытаются закидать камнями, а я защищаю право человека быть собой […] Мы люди, а не собаки. Нас не имеют права дрессировать", ‒ подытожила она.

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