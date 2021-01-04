"Мы - не собаки": Егорова раскритиковала Фарион и Ницой из-за украинского языка

Телеведущая и светская львица Снежана Егорова еще раз неоднозначно высказалась по поводу украинского языка.
Скандально известная украинская телеведущая и светская львица Снежана Егорова сделала новое неоднозначное заявление на тему противостояния русского и украинского языка.
В прямом эфире телеканала Zik Егорова утверждала ‒ писательница Лариса Ницой и политик Ирина Фарион регулярно на украинском языке высказываются крайне нелицеприятно о других людях. "Язык должен быть языком любви. Если ты любишь землю и хочешь отдать что-то, то неважно на каком языке ты это говоришь. Люди ощущают толчок", ‒ сказала телеведущая.
По словам Егоровой, люди по типу Ницой и Фарион получили все благодаря Советскому Союзу. Дескать, именно там они им дали бесплатное высшее образование и возмножность "читать Пушкина с Есениным".
Телеведущая утверждает, что украинцы должны перестать слушать Ларису Ницой и Ирину Фарион.
"За ними не пойдут здоровые люди, психологически стабильные люди. Они не за язык, они против него. Сейчас русский язык пытаются закидать камнями, а я защищаю право человека быть собой […] Мы люди, а не собаки. Нас не имеют права дрессировать", ‒ подытожила она.
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Снежана Егорова скандал - что было ранее:
- Егорова публично сравнила солдат ВСУ с наркоманами, назвала их "рогулями", а также утверждала - украинские воины демонстрируют "высокую суицидальную готовность".
- Ее бывший супруг, актер и музыкант Антин Мухарский, позднее утверждал - свое негативное отношение ко всему украинскому Егорова ранее неоднократно высказывала в кругу семьи.
- Далее Егорова раскритиковала президента Зеленского за то, что тот нивелирует значение Дня Победы и якобы из-за этого данный праздник теряет свой прежний статус.