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"Мы - не собаки": Егорова раскритиковала Фарион и Ницой из-за украинского языка

4 января 2021, 12:33
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Телеведущая и светская львица Снежана Егорова еще раз неоднозначно высказалась по поводу украинского языка.

Егорова
Снежана Егорова / УНИАН

Скандально известная украинская телеведущая и светская львица Снежана Егорова сделала новое неоднозначное заявление на тему противостояния русского и украинского языка.

В прямом эфире телеканала Zik Егорова утверждала ‒ писательница Лариса Ницой и политик Ирина Фарион регулярно на украинском языке высказываются крайне нелицеприятно о других людях. "Язык должен быть языком любви. Если ты любишь землю и хочешь отдать что-то, то неважно на каком языке ты это говоришь. Люди ощущают толчок", ‒ сказала телеведущая.

По словам Егоровой, люди по типу Ницой и Фарион получили все благодаря Советскому Союзу. Дескать, именно там они им дали бесплатное высшее образование и возмножность "читать Пушкина с Есениным".

Телеведущая утверждает, что украинцы должны перестать слушать Ларису Ницой и Ирину Фарион.

"За ними не пойдут здоровые люди, психологически стабильные люди. Они не за язык, они против него. Сейчас русский язык пытаются закидать камнями, а я защищаю право человека быть собой […] Мы люди, а не собаки. Нас не имеют права дрессировать", ‒ подытожила она.

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Снежана Егорова скандал - что было ранее:

  • Егорова публично сравнила солдат ВСУ с наркоманами, назвала их "рогулями", а также утверждала - украинские воины демонстрируют "высокую суицидальную готовность".
  • Ее бывший супруг, актер и музыкант Антин Мухарский, позднее утверждал - свое негативное отношение ко всему украинскому Егорова ранее неоднократно высказывала в кругу семьи.
  • Далее Егорова раскритиковала президента Зеленского за то, что тот нивелирует значение Дня Победы и якобы из-за этого данный праздник теряет свой прежний статус.
Снежана Егорова Лариса Ницой новости Украины
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