"Мы – пони в цирке": эксперт пояснил, почему от "Минска" нужно бежать

Новости Донбасса - почему от "Минска" нужно бежать / facebook.com/people/Sergey-Vagano

Украине нужно немедленно уходить от минских соглашений. И неважно, в какой формат переговоров, на какую платформу – нормандскую, будапештскую или другую. Потому что Минские договоренности невозможно выполнить. Более того – их нельзя выполнять, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если вы откроете оригинал Минского протокола, то там после первых четырех пунктов по безопасности – о прекращении огня, выводе иностранных вооруженных формирований, демилитаризации зоны и т.д. – следующим пунктом значится закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины на постоянной основе. Далее – амнистия, выборы, формирование народной милиции как системы безопасности этих территорий, а только потом идет решение вопроса (то есть это отдельный переговорный процесс) о передаче границы под контроль Украины", – напомнил эксперт во время чата на Главреде.

Он считает, что украинская сторона зациклилась на пунктах о безопасности. Однако, если внимательно прочесть Минский протокол полностью, то станет очевидно, что выполнить его невозможно.

Читайте также"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу"В какой бы интерпретации мы его ни читали – справа налево или слева направо, сверху или снизу, там четко записано о том, что мы должны закрепить в Конституции особый статус ОРДЛО. Потому-то Россия и держится зубами за этот протокол и не идет ни на какие компромиссы ни под каким предлогом. Она просто на каждой встрече говорит: "Выполняйте "Минск". Мы пляшем с бубном вокруг России, предлагаем компромиссы, на что в ответ всегда слышим одно и то же: "Выполняйте "Минск". Поэтому из "Минска" нужно не выходить, а бежать", – подчеркнул Жданов.

А для того, чтобы выйти из Минска, нужно четко обозначить стороны конфликта.

"В минских переговорах, то есть в Трехсторонней контактной группе ОБСЕ – наблюдатель, Россия – миротворец, а мы – пострадавшая сторона. Когда мы говорим, что прекратим огонь, Россия отвечает, что мы – молодцы, ОБСЕ заявляет, что это здорово, и они нас полностью поддерживают. И – Украина в одностороннем порядке прекращает огонь. А Песков напоминает: "Не забудьте, Россия – не сторона конфликта. И мы не несем ответственности за выполнение обязательств "той стороной". Идите с ними договариваться напрямую", – пояснил военный эксперт.

И добавил: "И так по замкнутому кругу, как по цирковой арене, мы ходим седьмой год. Мы – как пони в цирке. Пока мы не перепрыгнем через барьер этой арены, мы никогда не закончим конфликт. Где-то за океаном, возможно, на Капитолийском холме, это кого-то устраивает… Тогда нам, если мы не хотим отстаивать национальные интересы, остается лишь хоронить героев и лечить тех, кто стал инвалидами, получив ранения и увечья на войне".

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