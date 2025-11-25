"Мы проиграем": раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией

Единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для потребностей фронте, убежден Евгений Дикий.

Евгений Дикий прокомментировал вероятный план завершения войны

Главное из заявлений Дикого:

"Трамповский мир" – это шаг к большой войне

Единственным ответом Украины может быть максимальная мобилизация общества

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий прокомментировал ситуацию вокруг мирного плана США.

"Европейцы понимают, что "трамповский мир" – это такой же шаг к большой войне. Поэтому европейцы будут с нами", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Собеседник считает, что способность к сопротивлению Украины определялась и определяется не Штатами и не Европой.

"Когда в 2022 году мы бросили весь свой ресурс и все силы нации на оборону, мы побеждали. А в таком формате сопротивления, как сейчас, мы эту войну проиграем. Если еще хотя бы полгода мы будем жить так, как живем сейчас (с сорванной мобилизацией, тылом, оторванным от фронта, армией, которая разбегается в СЗЧ именно потому, что тыл на нее "забил" цинично и дерзко), то через полгода мы получим от России такие условия капитуляции, что нынешние 28 пунктов нам покажутся очень мягкими", - напомнил он.

По его словам, единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для потребностей фронта.

"У нас будет шанс на выживание, если на эти 28 пунктов отреагируем тем, что наконец перестроим свою жизнь на лад страны, которая борется за выживание: проведем наконец нормальную полноценную мобилизацию, а для этого прежде всего нужно ввести предельный срок службы в армии и параллельно ввести уголовную ответственность за уклонение от учета", - добавил Дикий.

Он убежден, что в случае выполнения этих пунктов, "через полгода мира будет просить уже Россия".

Переговоры о мире: мнение аналитика

Глава Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что предложенный президентом США Дональдом Трампом "мирный план" представляет собой инструмент давления одновременно и на Украину, и на Россию, направленный на замораживание конфликта. По его словам, для Трампа главное — чтобы война завершилась, а вопросы вроде статуса русского языка, положения русской церкви или определения линии границы его мало интересуют.

Подготовка мирного соглашения: новости по теме

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

Напомним, ранее сообщалось о том, что официальные лица США и Украины обсуждали возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

О персоне: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

