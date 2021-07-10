"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке

Пара направлялась на пляж / Скриншот

В одесской маршрутке поссорились пассажиры. Люди возмутились тем, что молодая пара ехала в транспорте почти голой. Парень был в шортах с голым торсом, а девушка - в бикини.

В Сети появилось видео конфликта. Люди негодовали "голым" видом влюбленных, которые к тому же обнимались на глазах у всех.

Местный Telegram-канал Одесса-Инфо, сообщил, что ссора произошла в маршрутке №121, следующей от ул. Заболотного до Лузановки.

Пассажиры возмущались так, как в салоне транспорта были и пожилые люди, и дети, а "дерзкий вид пары здесь неуместен".

В итоге конфликт чуть не превратился в драку. Парень не скрывал своих эмоций, но девушка его укротила.

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Влюбленных просили выйти из маршртуки, но они все же доехали до своей остановки.

При этом, после увиденного ролика, пользователи Сети восприняли ссору неоднозначно. Некоторые посчитали, что тут ничего такого нет, а другие негодовали по поводу откровенного вида в общественных местах.

Напомним, в Черногории в городе Котор три украинки устроили откровенную фотосессию прямо посреди дороги. Теперь за свое поведение девушки вынуждены заплатить штраф в размере 450 евро.

Участниками пикантной фотосессии были девушки в возрасте от 19 до 21 года.

Суд признал их вину. В решение сказано, что девушки вели себя "бесстыдно в общественном месте на части региональной трассы Котор-Троица". Сообщается, что украинки около 10 минут позировали на асфальтовой дороге, снимая фото и видео.