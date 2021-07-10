УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке

10 июля 2021, 13:40
Прослушать новость
Остановить

Пассажиры возмутились слишком откровенными внешним видом молодых людей.

Пара направлялась на пляж / Скриншот

В одесской маршрутке поссорились пассажиры. Люди возмутились тем, что молодая пара ехала в транспорте почти голой. Парень был в шортах с голым торсом, а девушка - в бикини.

В Сети появилось видео конфликта. Люди негодовали "голым" видом влюбленных, которые к тому же обнимались на глазах у всех.

Местный Telegram-канал Одесса-Инфо, сообщил, что ссора произошла в маршрутке №121, следующей от ул. Заболотного до Лузановки.

Пассажиры возмущались так, как в салоне транспорта были и пожилые люди, и дети, а "дерзкий вид пары здесь неуместен".

В итоге конфликт чуть не превратился в драку. Парень не скрывал своих эмоций, но девушка его укротила.

Реклама

Влюбленных просили выйти из маршртуки, но они все же доехали до своей остановки.

При этом, после увиденного ролика, пользователи Сети восприняли ссору неоднозначно. Некоторые посчитали, что тут ничего такого нет, а другие негодовали по поводу откровенного вида в общественных местах.

Напомним, в Черногории в городе Котор три украинки устроили откровенную фотосессию прямо посреди дороги. Теперь за свое поведение девушки вынуждены заплатить штраф в размере 450 евро.

Участниками пикантной фотосессии были девушки в возрасте от 19 до 21 года.

Суд признал их вину. В решение сказано, что девушки вели себя "бесстыдно в общественном месте на части региональной трассы Котор-Троица". Сообщается, что украинки около 10 минут позировали на асфальтовой дороге, снимая фото и видео.

Одесса новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ударит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дниУдарит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни "Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории Военные корабли Британии окажутся у Крыма: в Лондоне сделали предупреждение РоссииВоенные корабли Британии окажутся у Крыма: в Лондоне сделали предупреждение России Убийство президента Гаити и грустные аналогии с УкраинойУбийство президента Гаити и грустные аналогии с Украиной Натали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдоваНатали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

Последние новости

13:40

"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке

13:14

Ударил в стекло с разгона: в Фастове мужчина ни с того, ни с сего атаковал машину копов Видео

13:11

Десять детей – это норма: женщины в селах Ровенской области проводят в декрете по 30 лет Видео

12:57

В моду ворвалась "уродливая" женская стрижка волка, которая стала популярной благодаря TikTok Видео

12:34

В РФ пациентам вкололи физраствор вместо вакцины Спутник V Видео

Реклама
11:49

Поездка с ветерком: Укрзализныця влипла в скандал с выпавшим окном пассажирского вагона Видео

11:10

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

10:59

Под Киевом произошла авария на железной дороге: появился список и время задержки поездов

10:48

"Если Моргенштерн в Украине, то мы - на Марсе": в ГПСУ отреагировали на заявление рэпера о въезде в страну

10:32

Странный побочный эффект: после вакцинации препаратом Pfizer у женщин быстро растет грудь Видео

09:14

Резников пригрозил выдворять незаконно понаехавших в Крым россиян Видео

09:05

Мокрый купальник может спровоцировать молочницу: медики предупреждают

08:35

Музыканты из российской группы Wildways нарвались на "Путин х**ло" на Atlas Weekend Видео

08:17

Коронавирус в Украине 10 июля: поставлены еще более 500 диагнозов за сутки Видео

07:54

В Пентагоне открыто обвинили Россию и Китай в попытке подорвать стабильность в мире

07:45

Россиянам надо еще больше врать об Украине мнение

07:15

Скандал в НАУ: в вузе запретили появляться в шортах и мини-юбках Видео

07:10

В августе в Киев придет осень: синоптик назвал точную дату

06:40

В Запорожье пенсионерка подралась в автобусе с пассажиркой без маски Видео

06:30

Евроидиотизм вместо холодного разума: почему в Украине увидели "зраду" в сделке с Китаем мнение

Реклама
05:28

Разошлись швы после операции: на улице в центре Киева мужчина скончался от потери крови Видео

05:02

Оригинальное пожелание доброго утра и хорошего дня в картинках и смс

04:22

Удар по Путину и разменная монета для торга с Кремлем: эксперт спрогнозировал судьбу Медведчука Видео

03:50

Названы 4 неожиданные привычки, из-за которых у вас часто болит голова Видео

03:02

Как компенсировать вред от недосыпа – простой способ

02:16

Гороскоп на завтра 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Видео

01:37

Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Видео

00:51

Как ухаживать за волосами летом: 5 шампуней для красоты локонов

00:19

Гороскоп на 11 июля 2021 всех знаков Зодиака: попытка "развода", опасности для тела и кошелька Видео

09 июля, пятница
23:50

В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО Видео

23:14

"Я не хотел его убить": отчим, который изрезал ребенка под Днепром, сделал заявление в суде Видео

23:05

Накануне Евро: назван самый быстрый способ справиться с похмельем Видео

22:53

Финал Евро-2020: букмекеры назвали фаворита Видео

22:33

Синоптики рассказали, где будет самая опасная погода в Украине на выходных Видео

22:20

Новый пресс-секретарь Зеленского поведал, будет ли читать книгу Мендель Видео

22:09

Самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

22:04

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

21:30

Встреча Байдена и Меркель: что будут обсуждать и чего ожидать Украине Видео

21:26

В ЕС обнаружили связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer

20:47

Риск рака увеличивается на 60%: сколько времени нужно проводить со смартфоном, чтобы заболеть Видео

Реклама
20:47

Байден и Путин час говорили по телефону: о чем шла речь

20:47

У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог Видео

20:30

Все держится на одном гвозде — президенте Зеленском мнение

20:19

Военным хотят существенно повысить пенсии: кто и какую доплату получит

20:18

Гороскоп на завтра 10 июля 2021 всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет Видео

19:50

"Думала, это муравьи": в Ровенской области змеи атакуют украинцев Видео

19:48

Ученые узнали, у мужчин с каким голосом будут проблемы в семье Видео

19:40

Никифоров признался, как и когда познакомился с Зеленским

19:21

Перелетел через руль, велосипед рухнул сверху: на Ровенщине подросток погиб на аварийном мосту Видео

19:17

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять