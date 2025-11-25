"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревоги

В результате конфликта людей с детьми не пустили в укрытие, и они были вынуждены находиться в корридах во время тревоги.

Людей не пустили в укрытие / Коллаж Главред, фото скриншот

Жителей одного из жилых домов не пускали в укрытие

Людей с детьми были вынуждены находиться в корридах

Во время массированного российского удара по Киеву, жителей одного из жилых домов не пускали в укрытие.

Как сообщает Telegram-канал Реальный Киев, скандальный эпизод произошел в одном из укрытий в Подольском районе столицы.

"Местные не пускают людей в укрытие во время массового обстрела", - уточняется в заметке со ссылкой на сообщение подписчиков.

В результате конфликта людей с детьми не пустили в укрытие, и они были вынуждены находиться в корридах во время тревоги.

"Мы здесь сделали для себя все", - цинично говорили местные жители, отказывая людям в возможности укрыться от ударов РФ.

Смотрите видео - конфликт в убежище Киева:

/ Скриншот

Массированные удары РФ: мнение эксперта

По мнению эксперта Михаила Гончара, нынешний уровень повреждений, которые наносятся как объектам генерации, так и единой энергосистеме, существенно превосходит масштабы разрушений, наблюдавшихся три года назад. Он подчёркивает, что полностью избежать последствий не удастся — их можно лишь в определённой степени уменьшить, однако общее количество и тяжесть разрушений заметно возросли.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФ. В Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом помещении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ запустила по столице Украины "Кинжалы". Россия повторно совершает комбинированную атаку на столицу.

Как писал ранее Главред, в результате ночной атаки на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие. Спасательные операции продолжаются, ведётся разбор завалов и поиск возможных пострадавших.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

