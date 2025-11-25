Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревоги

Алексей Тесля
25 ноября 2025, 09:07
156
В результате конфликта людей с детьми не пустили в укрытие, и они были вынуждены находиться в корридах во время тревоги.
Screenshot
Людей не пустили в укрытие / Коллаж Главред, фото скриншот

Важное:

  • Жителей одного из жилых домов не пускали в укрытие
  • Людей с детьми были вынуждены находиться в корридах

Во время массированного российского удара по Киеву, жителей одного из жилых домов не пускали в укрытие.

Как сообщает Telegram-канал Реальный Киев, скандальный эпизод произошел в одном из укрытий в Подольском районе столицы.

видео дня

"Местные не пускают людей в укрытие во время массового обстрела", - уточняется в заметке со ссылкой на сообщение подписчиков.

В результате конфликта людей с детьми не пустили в укрытие, и они были вынуждены находиться в корридах во время тревоги.

"Мы здесь сделали для себя все", - цинично говорили местные жители, отказывая людям в возможности укрыться от ударов РФ.

Смотрите видео - конфликт в убежище Киева:

Screenshot
/ Скриншот

Массированные удары РФ: мнение эксперта

По мнению эксперта Михаила Гончара, нынешний уровень повреждений, которые наносятся как объектам генерации, так и единой энергосистеме, существенно превосходит масштабы разрушений, наблюдавшихся три года назад. Он подчёркивает, что полностью избежать последствий не удастся — их можно лишь в определённой степени уменьшить, однако общее количество и тяжесть разрушений заметно возросли.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФ. В Святошинском районе зафиксированы разрушения в нежилом помещении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ запустила по столице Украины "Кинжалы". Россия повторно совершает комбинированную атаку на столицу.

Как писал ранее Главред, в результате ночной атаки на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие. Спасательные операции продолжаются, ведётся разбор завалов и поиск возможных пострадавших.

Больше новостей:

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева бомбоубежища ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионы

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионы

09:55Украина
Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

08:16Мир
Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФ

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФ

08:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Китайский гороскоп на сегодня 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

Китайский гороскоп на сегодня 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

Последние новости

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионы

09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

09:26

Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничеммнение

09:07

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревогиВидео

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
09:02

Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялисьВидео

08:59

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

08:55

Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

08:16

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

Реклама
08:10

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФФото

07:10

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

06:56

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены домаФото

06:17

28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборымнение

06:00

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

05:44

На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет

05:10

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

Реклама
02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

01:45

Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

21:31

Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

21:30

"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

21:27

Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

21:06

В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость

20:45

"Украиноязычных завезли": предательница Гришаева стала пропагандисткой

20:32

"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

20:10

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

20:07

Одна ошибка и бактерии повсюду: что не стоит делать перед приготовлением пищи

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

Реклама
19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

19:27

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

19:27

БЗВП: почему надо завершать войну?мнение

19:19

Как бюджетно украсить елку в 2026 году: топ-3 идеи трендового декора

18:50

Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

18:45

Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия

18:40

Шахтер может напрямую попасть в ЛЧ 2026/27: какие условия и конкуренты

18:28

Звезда "Скаженого весілля" оказался в больнице с травмой черепаВидео

18:17

Украинцы будут без света до 10 часов: новые графики отключений на 25 ноября

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять