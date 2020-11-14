"Мы в шоке": в Крыму вспыхнул пожар на территории старинного монастыря

На территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря произошел пожар / Скриншот

В пятницу вечером, 13 ноября, в захваченном Россией Крыму произошел пожар на территории старинного Кизилташского Стефано-Сурожского мужской монастырь, который находится в горах под городом Судак.

Сведения о пожаре поступили в 17:20, поздно вечером стало известно о ликвидации пожара, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения так называемого "МЧС".

По данным псевдоведомства, огонь охватил площадь 55 квадратных метра, жертв и пострадавших нет.

Наместник Кизилташского Стефано-Сурожского монастыря архимандрит Марк сообщил, что практически полностью сгорел один корпус, а второй был поврежден.

"…Мы в шоке. Причину пока точно назвать сложно, но, по-видимому, проводка…", – сказал отец Марк.