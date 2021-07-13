"Мы же братья": в центре Киева пьяная компания устроила пьянку под флагом РФ и поплатилась

В центре Киева проучили фанатов "русского мира" / Скриншот из видео

В ночь на вторник, 13 июля, в центре Киева группа молодых людей распивала алкоголь, попутно размахивая российским флагом. Неравнодушный прохожий забрал у компании триколор и порвал его.

Инцидент произошел в самом центре города на Майдане Незалежности, пишет один из столичных Телеграмм-каналов. Неравнодушный прохожий подошел к пьяной компании с возмущением и требованиями убрать флаг страны агрессора, на что получил отказ и ответную агрессию.

"Какого оккупанта?... Мы братья, мир, мы не за войну, ты понимаешь? Мы за мир!", – заявила ему одна из девушек.

Как оказалось, люди с флагом РФ прибыли в столицу из Херсона как "туристы". Автор ролика иронически спросил, приветствуется ли в Херсоне "русский мир", на что одна из участниц компании отметила, что "русский мир" вроде бы везде приветствуется.

На аргументы об агрессии России по отношению к Украине "туристы" наперебой твердили, что они выступают за мир, и требовали вернуть им российский флаг. На записи хорошо видно, что молодые люди были в нетрезвом состоянии, а парень еле держался на ногах и так и не смог произнести ни слова.

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