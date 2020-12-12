На бульваре Шевченко в Киеве разбушевался мощный пожар

Пожар в центре Киева / скриншот из видео

В субботу, 12 декабря, очевидцы сообщили о сильном пожаре в центре Киева на бульваре Шевченко.

Загорелся торговый павильон рядом с гостиницей "Экспресс". Огонь повредил фасад гостиницы, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Чуть позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожар возник в заведении общественного питания по адресу бульвар Тараса Шевченко 38/40 около 11:35.

"Возгорание произошло в одноэтажном заведении общественного питания, которое находится в пристройке к гостинице, на площади 40 кв.м. В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

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