На бульваре Шевченко в Киеве разбушевался мощный пожар

Загорелся торговый павильон рядом с гостиницей "Экспресс".
В субботу, 12 декабря, очевидцы сообщили о сильном пожаре в центре Киева на бульваре Шевченко.
Загорелся торговый павильон рядом с гостиницей "Экспресс". Огонь повредил фасад гостиницы, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.
Чуть позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожар возник в заведении общественного питания по адресу бульвар Тараса Шевченко 38/40 около 11:35.
"Возгорание произошло в одноэтажном заведении общественного питания, которое находится в пристройке к гостинице, на площади 40 кв.м. В 11:57 пожар был локализован, а в 12:02 - ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.
Пожары в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- В Киеве вечером 21 ноября загорелся маршрутный автобус. Пожар потушили, жертв и пострадавших нет.
- 6 октября в Киеве в Подольском районе после ссоры с супругой мужчина закрыл шестилетнего сына в квартире и поджег ее. В результате инцидента ребенок погиб.
Автор: Адриана Бубновская