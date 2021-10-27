На украинцах будут испытывать вакцины от коронавируса: в каких клиниках

На украинцах разрешили испытывать вакцины / Getty

Минздрав разрешил испытывать на украинцах две адъювантные рекомбинантные белковые вакцины от коронавируса. Запрос на их испытания подала компания Sanofi.

Соответствующий приказ в среду, 27 октября, появился на сайте МОЗ. В документе отмечается, что в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцин, предназначенных для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Исследование будет проходить в следующих клиниках:

Центр семейной медицины плюс (Киев);

Эдельвейс Медикс (Киев);

Медбуд-Клиник (Киев);

Медицинский центр Салютем (Винница);

Медицинская клиника Благомед (Киев).

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.