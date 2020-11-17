На Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригады

У военнослужащего осталась беременная жена.
В зоне ООС на Донбассе погиб во время несения службы по охране базового лагеря погиб военный 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Иван Горошко, которому был всего 21 год.
"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)", - сообщается на Facebook-странице бригады.
Солдата дома ждала жена, с которой они в скором будущем ожидали появления ребенка.
Гибель молодого военнослужащего возмутила украинцев, комментарии они оставили в соцсети.
"Как? Почему? Кто за это ответит?"
"Опять что-то не договаривают, как всегда"
"Просто так сам себе погиб"
"Опять спишут на самоубийство"
"Искренние сочувствия родным и близким"
"Вечная память"
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Конфликт на Донбассе
Председатель делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября сообщил о наличии плана действий касательно урегулирования конфликта на востоке Украины. Инициатива Киева предполагает демилитаризацию ОРДЛО и проведение выборов в регионе.
Согласно плану Украины, в начале 2021 года с отдельных районов Донбасса должен быть выведены российские войска. В марте планируется реализация избирательного процесса.
В Кремле раскритиковали идею Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что такая инициатива не соответствует алгоритму Минских соглашений.
Кравчук заявил, что Украина и Россия не могут договориться из-за проблемных моментах в вопросе первоочередности передачи Киеву границы и проведения выборов. Существует компромиссная идея поэтапной передачи границы Украине при посредничестве ОБСЕ.