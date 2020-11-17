На Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригады

В зоне ООС погиб молодой солдат / Reuters

В зоне ООС на Донбассе погиб во время несения службы по охране базового лагеря погиб военный 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Иван Горошко, которому был всего 21 год.

"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)", - сообщается на Facebook-странице бригады.

Солдата дома ждала жена, с которой они в скором будущем ожидали появления ребенка.

Гибель молодого военнослужащего возмутила украинцев, комментарии они оставили в соцсети.

"Как? Почему? Кто за это ответит?"

"Опять что-то не договаривают, как всегда"

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Конфликт на Донбассе