На Донбассе ветеран производил и продавал элитные сорта марихуаны

Партнером военнослужащего по "бизнесу" стал мужчина с криминальным прошлым.
В зоне ООС на Донбассе сотрудники СБУ выявили масштабную нарколабораторию полного цикла выращивания и обработки элитных сортов марихуаны.
Как сообщила пресс-служба ведомства, наркобизнес организовали двое местных жителей луганской области.
Один из злоумышленников – ветеран, ранее служил в одном из добровольческих батальонов. Его партнер ранее привлекался к уголовной ответственности. Подпольные плантации находились на территории их частных домохозяйств в Приволье и Золотом.
Злоумышленники выращивали наркотики в теплицах методом гидропоники, обрабатывали и фасовали для сбыта заказчикам из Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Клиентов наркоторговцы искали через интернет, а доставляли марихуану по почте или с помощью курьеров.
Преступники были задержаны полицией в нарколабораториях при подготовке к реализации запрещенных законом веществ. В подпольных теплицах силовики выявили оборудование для выращивания наркотиков, более тысячи саженцев наркосодержащих растений, 10 килограммов посевного материала, полторы сотни кустов конопли и уже подготовленный к сбыту товар.
Стоимость изъятой марихуаны в полиции оценили в 4,5 миллиона гривен.
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В одном из высших учебных заведений Львова группа злоумышленников организовала в помещении Львова нарколабораторию и варила на продажу наркотическое вещество метадон.
Напомним, ранее в Павлограде (Днепропетровская область) правоохранители задержали банду полицейских, которые пытали людей и торговали наркотиками.