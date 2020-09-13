На Донбассе ветеран производил и продавал элитные сорта марихуаны

Правоохранители изъяли марихуану на сумму около 4,5 млн грн / Фото: пресс-служба СБУ

В зоне ООС на Донбассе сотрудники СБУ выявили масштабную нарколабораторию полного цикла выращивания и обработки элитных сортов марихуаны.

Как сообщила пресс-служба ведомства, наркобизнес организовали двое местных жителей луганской области.

Один из злоумышленников – ветеран, ранее служил в одном из добровольческих батальонов. Его партнер ранее привлекался к уголовной ответственности. Подпольные плантации находились на территории их частных домохозяйств в Приволье и Золотом.

Злоумышленники выращивали наркотики в теплицах методом гидропоники, обрабатывали и фасовали для сбыта заказчикам из Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Клиентов наркоторговцы искали через интернет, а доставляли марихуану по почте или с помощью курьеров.

/ Фото: пресс-служба СБУ

/ Фото: пресс-служба СБУ

Преступники были задержаны полицией в нарколабораториях при подготовке к реализации запрещенных законом веществ. В подпольных теплицах силовики выявили оборудование для выращивания наркотиков, более тысячи саженцев наркосодержащих растений, 10 килограммов посевного материала, полторы сотни кустов конопли и уже подготовленный к сбыту товар.

Стоимость изъятой марихуаны в полиции оценили в 4,5 миллиона гривен.

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