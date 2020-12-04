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На границе Украины и РФ произошла перестрелка: в ФСБ рассказали о жертве

4 декабря 2020, 11:43

В результате инцидента один человек убит.

Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ / "Прямий"

Федеральная служба безопасности России заявляет о перестрелке на украинско-российской границе.

В результате инцидента один человек убит, сообщается на сайте ФСБ РФ.

"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

"В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - добавили в ФСБ РФ.

Новость дополняется.

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