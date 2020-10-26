На Харьковщине избили битами экс-министра: что известно

На Швайку напали двое неизвестных/ Фото facebook.com/ihor.shvayka

В Харьковской области неизвестные совершили нападение на бывшего министра аграрной политики Игоря Швайку. Его избили битами и забрали телефон.

Об этом сам Швайка написал на своей странице в Facebook.

"Хорошее" начало рабочей недели. Копаешь участок за с забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами ... далее по тексту", - написал он.

Его доставили в Люботинскую больницу №4. Врачи оказали экс-министру медицинскую помощь и зашили ему голову.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что сообщила о нападении копам жена пострадавшего.

"Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле. С соответствующим заявлением 26 октября в 07:13 в Люботинское отделение полиции обратилась жена пострадавшего", - говорится в сообщении.

В полиции уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших.

Справка. Игорь Швайка с февраля 2008 года по март 2014-го возглавлял Харьковскую областную партийную организацию ВО Свобода. В 2012 году был избран в Верховную Раду. С февраля по декабрь 2014 года занимал должность министра аграрной политики и продовольствия в правительстве Арсения Яценюка.

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