На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы и много травмированных

В результате ДТП погибли две женщины, около 10 человек травмированы.
Жуткое смертельное ДТП произошло в Херсонской области. Утром в понедельник, 9 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом погибли два человека и еще 10 человек пострадали.
Водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся, сообщили в пресс-службе полиции.
По информации правоохранителей, в результате ДТП погибли две женщины, также около 10 травмированных. Сейчас на месте аварии работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".
ДТП в Украине – о чем сообщалось ранее:
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- 30 октября в Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу людей. По последним данным, двое погибших. Очевидцы рассказывают, что автомобиль вылетел со стороны ступенек на проезжую часть, сбил женщину, мужчину и врезался в другую машину.