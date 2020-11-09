На Херсонщине перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы и много травмированных

В Херсонской области перевернулся автобус / Нацполиция

Жуткое смертельное ДТП произошло в Херсонской области. Утром в понедельник, 9 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом погибли два человека и еще 10 человек пострадали.

Водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся, сообщили в пресс-службе полиции.

По информации правоохранителей, в результате ДТП погибли две женщины, также около 10 травмированных. Сейчас на месте аварии работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

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