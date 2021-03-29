На Киевщине 12 детей остались сиротами из-за коронавируса

Семья Родиковых / Радио Свобода

В Киевской области от последствий коронавируса COVID-19 сиротами осталась целая дюжина детей Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщают журналисты, в Александровской больнице от осложнений коронавируса умерла многодетная мать Диана Родикова. Причем всего лишь через неделю после того, как из-за COVID-19 скончался ее муж, Владимир.

Семья Родиковых была очень известна. Супруги являлись переселенцами из оккупированной боевиками "ДНР" Макеевки (Донецкая область). Они воспитывали пятерых родных детей и семерых усыновленных.

После начала войны в 2014 году, Родиковы переехали в Киевскую область, а полтора месяца назад Диану Родикову власти Украины наградили званием "Мать-героиня".

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Напомним, ранее сообщалось: