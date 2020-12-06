На Киевщине рухнул самолет, есть пострадавшие

В Киевской области упал самолет

В Киевской области возле села Гоголев сегодня упал самолет. В результате инцидента два человека получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, о падении самолета сообщили полиции около 14:00. На место происшествия выехали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели и медики.

Установлено, что в результате падения два человека получили травмы — пилот и инструктор. Их скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи.

Читайте такжеРазваливался прямо в воздухе: в РФ произошло ЧП с украинским самолетом

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В рамках досудебного расследования полиция установит обстоятельства и причины падения самолета.

Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред: