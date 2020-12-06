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На Киевщине рухнул самолет, есть пострадавшие

6 декабря 2020, 20:07

Возле села Гоголев потерпел крушение легкомоторный самолет.

В Киевской области упал самолет

В Киевской области возле села Гоголев сегодня упал самолет. В результате инцидента два человека получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, о падении самолета сообщили полиции около 14:00. На место происшествия выехали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели и медики.

Установлено, что в результате падения два человека получили травмы — пилот и инструктор. Их скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи.

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Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В рамках досудебного расследования полиция установит обстоятельства и причины падения самолета.

Крушение Ан-26 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи города Чугуев потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
  • Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.

полиция Киевская область Авикатастрофа
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