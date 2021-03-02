На Львовщине врачи обнаружили два новых штамма коронавируса

Генотип первого штамма получил название В1, а генотип второго – В11. Информацию о них подтвердили специалисты из Центра общественного здоровья Минздрава.
Во Львовской области медики зафиксировали два штамма коронавируса COVID-19. Об этом в рамках брифинга 2 марта заявила главный врач-эпидемиолог региона Наталья Иванченко-Тимко.
По ее словам, ни один из обнаруженных штаммов не является ни "британским", ни "южноафриканским".
Как говорит Иванченко-Тимко, один генотип получил название В1, а второй – В11. Позднее информацию о новых штаммах во Львовской области подтвердили специалисты из Центра общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения.
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Автор: Дмитрий Видоменко