На Львовщине врачи обнаружили два новых штамма коронавируса / Reuters

Во Львовской области медики зафиксировали два штамма коронавируса COVID-19. Об этом в рамках брифинга 2 марта заявила главный врач-эпидемиолог региона Наталья Иванченко-Тимко.

По ее словам, ни один из обнаруженных штаммов не является ни "британским", ни "южноафриканским".

Как говорит Иванченко-Тимко, один генотип получил название В1, а второй – В11. Позднее информацию о новых штаммах во Львовской области подтвердили специалисты из Центра общественного здоровья украинского Министерства здравоохранения.

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Напомним, ранее сообщалось: