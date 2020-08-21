На новом флагштоке в Киеве установили кривой герб

Тризуб на флагштоке в Киеве / Фейсбук В.Апасова

В Киеве установили кривой тризуб на вершине нового флагштока на склонах Днепра.

На вершине 90-метрового флагштока, установленного ко Дню Независимости, находится кривой тризуб, уточнил в Facebook журналист Василий Апасов.

При этом он опубиковал несколько фотографий, на которых можно рассмотреть покосившийся тризуб.

"Говорят, что в КГГА было требование, чтобы в День Независимости с пешеходного моста с треснувшим стеклом было обязательно видно 90-метровый флагшток с кривым гербом!" - иронически прокомментировал фото Апасов.

/ Фейсбук В.Апасова

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Напомним, ранее уже не раз сообщалось об авариях на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.